Los salarios de Granada suben una media anual del 2,8%, más que la inflación

El avance anotado este año en los salarios de los convenios vigentes en la provincia, un 2,85% de media, les da ventaja frente a ... la inflación, dado que los precios se han encarecido un 2,4% de media en la provincia desde que empezó el año, con el último dato de octubre.

Sin embargo, el secretario de Negociación Colectiva, Medio Ambiente y Salud Laboral de UGT Granada, Juan Rivas, advierte que pese a la mejora de los datos de negociación colectiva «la clase trabajadora granadina continúa sin estar plenamente protegida frente a la inflación y a la devaluación real de los salarios».

El Incremento Salarial Ponderado (ISP) de los convenios colectivos vigentes en la provincia de Granada (15 de sector que afectan a 99.285 trabajadores, y 84 de empresa que afectan a 6.781 profesionales) ha frenado parte de la pérdida de poder adquisitivo, «pero no compensar el deterioro salarial acumulado durante los últimos años».

Desde UGT opinan que estos avances no son suficientes para garantizar la mejora real del nivel de vida de las personas trabajadoras, «especialmente porque solo el 29,47% de los convenios provinciales incluyen cláusula de garantía salarial, el mecanismo fundamental que permite evitar que la inflación inesperada reduzca los salarios reales».

O lo que es lo mismo, «siete de cada diez trabajadores granadinos que tienen convenio colectivo, están desprotegidos ante posibles subidas de precios».

2,9% subida Es la subida media de los convenios de sector vigentes en Granada.

2,4% subida Es la subida media del IPC en Granada en lo que va de año.

Esto afecta de forma más directa a los sectores con salarios más bajos, temporalidad más alta y mayor rotación, según señala el ugetista, que además indica que Granada se sitúa por debajo de la media andaluza. «El poder adquisitivo de la población trabajadora granadina no se ha recuperado tras los años de elevada inflación. Desde 2021 hasta octubre de 2025 la subida de precios es del 22% en Granada, lo que significa que incluso convenios con subidas salariales positivas siguen sin compensar la subida del coste de la vida», esgrime Juan Rivas. Recuerda además que el ISP actual del 2,85% está todavía por debajo del criterio recomendado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que fija subidas del 3% más un 1% adicional si la inflación supera lo previsto.

«La única vía eficaz para el bienestar de la clase trabajadora essubir salarios por encima de la inflación» Juan Rivas UGT

Desde UGT entienden además que la negociación colectiva también continúa siendo clave para avanzar en la reducción del tiempo de trabajo. La jornada media en Granada se sitúa en 39,86 horas semanales, aunque los convenios de empresa presentan una jornada inferior a los de sector. UGT recuerda que la reducción de jornada «es una reivindicación estratégica y que la negativa de la patronal a abordarla en el diálogo social hace más necesario incluirla en las mesas de negociación colectiva».

Rivas subraya que los converios de sector amparan al 93,70% de los trabajadores protegidos «lo que refuerza la importancia de mantener la negociación colectiva de ámbito superior como herramienta igualadora y de extensión de derechos». «La única vía eficaz para mejorar el bienestar de la clase trabajadora es subir salarios por encima de la inflación, blindar el poder adquisitivo con cláusulas de garantía y reforzar la negociación colectiva como herramienta de equilibrio social», concluye Rivas.