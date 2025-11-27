Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un profesional de la hostelería en una terraza de Granada, en una imagen de archivo. Pepe Marín

Los salarios de Granada suben una media anual del 2,8%, más que la inflación

UGT advierte que el incremento salarial aún no compensa la pérdida de poder adquisitivo que se arrastra desde la crisis inflacionaria

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:32

El avance anotado este año en los salarios de los convenios vigentes en la provincia, un 2,85% de media, les da ventaja frente a ... la inflación, dado que los precios se han encarecido un 2,4% de media en la provincia desde que empezó el año, con el último dato de octubre.

