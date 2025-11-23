Pinturas 'made in Granada' que hacen la fotosíntesis, aíslan y eliminan los virus por sí solas Industrias Kolmer crea productos innovadores que se distribuyen desde Juncaril a todo el mundo

La pintura no es más que eso, ¿verdad? Pintura, es decir, un mejunje que da color a techos y paredes. Pues no, resulta que la pintura puede ser más. Mucho más. En la granadina Industrias Kolmer, la única empresa de España que controla todo el proceso de producción, desde la primera gota de pintura hasta la última etiqueta del bote, han hecho de la innovación su seña de identidad. ¿Pero realmente se puede innovar con la pintura? Sí. Y es alucinante.

Sobre ello trata la entrevista de 'Sagas Granadinas', el ciclo de entrevistas desarrollado por IDEAL y patrocinado por Cajamar.

Kolmer, en el Polígono Juncaril, con una superficie de 26.000 metros cuadrados, es una de las fábricas más grandes de España, tanto por espacio edificado como por la modernidad de sus equipos y procesos productivos, gama de productos, inversión en tecnología, investigación, desarrollo e innovación y capacitación de sus recursos humanos. La empresa granadina cuenta con medio centenar de trabajadores y fabrican, además de para su propia marca, para otras empresas del sector.

La pintura de Kolmer está presente en toda España, pero también se distribuye por Estados Unidos, Canadá, casi toda Europa, Asia y Oceanía. Y su producto estrella, el que viaje más allá de nuestras fronteras, no es una pintura 'al uso'. No. Es alta tecnología. A saber: pinturas que hacen la fotosíntesis, es decir, que por su efecto fotocatalítico, al incidir sobre ella luz natural o artificial puede descomponer compuestos orgánicos nocivos, mejorando la calidad del aire en espacios interiores y exteriores; pinturas que tienen aislamiento térmico; o pinturas que son sanitarias y por sí solas eliminan virus. Eso sin tener en cuenta el uso de nanopartículas y de las últimas técnicas de encapsulamiento para la fabricación de materia prima.

Ángel y José María Ruiz Contreras, CEO y gerente de Industrias Kolmer, creen que la empresa granadina crecerá en los próximos años más allá de nuestras fronteras, sobre todo en el mercado estadounidense donde su pintura más innovadora puede encontrar un nuevo mercado. Eso sin olvidar el corazón, lo que sucede aquí, en Granada, su tierra. De hecho, Kolmer ha sido una de las fundadoras de Citae, el nuevo polígono tecnológico de Escúzar, donde tienen 35.000 metros cuadrados en propiedad para atender futuras necesidades y ampliaciones.

