El pequeño taller familiar de Granada que ahora es un gigante mundial de los neumáticos

Andrea G. Parra Granada Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

En la casa de los Mañas se hablaba de neumáticos desde que Antonio era pequeño. El negocio familiar estaba muy presente en el día a día, pero nadie podía imaginar que aquellos primeros talleres en Granada y Almería iban a convertirse en el embrión de un gran grupo internacional que vendería millones de neumáticos. Con la sede en Pulianas, siempre arraigados a la tierra, la tercera generación de la familia Mañas rompió todas las estadísticas situando a Grupo AM–Tiresur en lo más alto a nivel nacional. Con un crecimiento constante y una facturación en el último ejercicio de doscientos millones de euros. Y reflejando su identidad en su nombre: 'Tire', neumático en inglés, y 'Sur', su origen andaluz y proyección desde el sur hacia el mundo.

Antonio Mañas, actual presidente del Grupo AM–Tiresur, mantiene un fuerte vínculo con Granada, donde se ubica la sede principal del grupo y desde donde se dirigen las operaciones internacionales

Tiresur hunde sus raíces en 1934, cuando Miguel Mañas González abrió en el centro de Granada un pequeño taller de recauchutado de neumáticos. Eran unos años en los que los coches no eran lo que son hoy ni estaban en todas partes. Aquella vocación artesanal, basada en el trabajo bien hecho y la confianza del cliente, fue el punto de partida de una historia empresarial que hoy cumple más de 90 años y que dirige con gran acierto Antonio Mañas, su nieto. La segunda generación también estuvo capitaneada por un Miguel Mañas, el padre de Antonio y por supuesto, hijo del fundador.

Sobre ello trata la entrevista de 'Sagas Granadinas', el ciclo de entrevistas desarrollado por IDEAL y patrocinado por Cajamar.

Con el paso de las décadas, la empresa evolucionó de la reparación al comercio y distribución de neumáticos nuevos. La expansión familiar llevó la actividad a Almería y Granada, con varios talleres dedicados a vehículos, turismo e industrial. En los años 90, con la incorporación de Antonio Mañas Pérez, nieto del fundador, se produjo un cambio de paradigma: Tiresur deja de ser un negocio local para convertirse en un distribuidor multimarca de referencia nacional e internacional.

Ampliar Neumáticos en una de las plataformas logísticas del grupo. IDEAL

Así lo cuenta desde la sede de Pulianas, aunque la marca de esta familia está muy presente en Granada porque también gestionan Center's Auto. Ese rojo, amarillo y azul flanqueados por el blanco y negro son característicos de estos talleres que se pueden ver en la capital y en múltiples puntos de España.

«Mi abuelo comenzó con un tallercito pequeño en Granada y otro en Almería. Posteriormente mi padre empezó a trabajar con él y así estuvieron unos veintitantos años hasta que me incorporo yo. En los años 90 empiezo a trabajar con ellos y adquiero otra unidad de negocio, abro un cuarto taller en Armilla y cambio la razón social», rememora Antonio Mañas. Y a partir de ahí la historia es de crecimiento. Recuerda que su primer viaje fue a Indonesia para buscar nuevas marcas de neumáticos y así fue como cerró el acuerdo con Giti Tire de la distribución exclusiva de la marca GT Radial en España.

La familia siempre tuvo espíritu emprendedor, una visión de futuro certera. Desde aquel pequeño taller al grupo global que ostentan, el denominador común ha sido siempre el liderazgo desde los valores familiares, el trabajo constante y la innovación. Antonio Mañas, actual presidente del Grupo AM–Tiresur, mantiene un fuerte vínculo con Granada, ciudad donde se ubica la sede principal del grupo y desde donde se dirigen las operaciones internacionales.

Ampliar Miguel y Antonio Mañas. Archivo famiiliar

En la actualidad Tiresur es uno de los mayores distribuidores de neumáticos multimarca de la península ibérica, con presencia directa en más de 35 países y sedes logísticas en España, Portugal, Brasil y Panamá.

El grupo gestiona un stock de más de 1,2 millones de neumáticos de todo tipo –turismo, SUV, camión, industrial, agrícola y moto– y representa en exclusiva marcas de prestigio como Giti, GT Radial o Triangle.

Además, ha desarrollado divisiones propias que refuerzan su modelo de negocio, como los ya señalados Center's Auto, red de talleres para automóviles y furgonetas y Center's Truck, ua red especializada en flotas y vehículos pesados. Ambas redes son ya un referente de calidad y servicio dentro del sector.

Ampliar Antiguas instalaciones de Tiresur uno de los primeros talleres recauchutados Mañas ubicado en el polígono de Asegra.

Desde su sede administrativa en Granada, Tiresur coordina un equipo internacional de más de 200 profesionales que trabajan en red bajo una misma cultura corporativa que destaca por su «cercanía, servicio y rapidez». A ello se suma una infraestructura logística altamente eficiente, inversión constante en transformación digital y una plataforma B2B pionera en el sector.

Con un crecimiento medio del 20% anual durante la última década, Tiresur cerró el último ejercicio 2025 con una facturación cercana a los 200 millones de euros, consolidando su posición como actor clave en la distribución de neumáticos.

Seguridad e innovación

El traspaso entre generaciones se ha producido de forma «natural y armónica», preservando la esencia familiar y profesionalizando la gestión. La familia Mañas ha sabido equilibrar el legado del fundador con una visión moderna y global, apoyada en la innovación tecnológica y la diversificación. Antonio Mañas confiesa que espera una cuarta generación al frente del grupo y más. Su hija mayor ya va entrando poco a poco en la empresa.

Hay cantera, se podría decir también, para heredar las claves que han hecho que esta empresa sea un éxito. Fundamentadas en raíces familiares y proyección internacional; servicio al cliente como cultura corporativa; adaptación al cambio y digitalización; alianzas con fabricantes líderes mundiales; y equipo humano comprometido y estable.

Ampliar Antonio Mañas en una imagen de archivo. GONZÁLEZ MOLERO

Presumen así de que Tiresur «no solo distribuye neumáticos; impulsa movilidad, seguridad e innovación». Desde Granada, la compañía proyecta su expansión internacional, reforzando el papel de Andalucía como eje logístico y empresarial dentro del sector de la automoción.

El grupo encara el futuro con proyectos de expansión internacional, digitalización, sostenibilidad y marca propia, manteniendo su apuesta por el talento local y la creación de empleo de calidad. Ejemplo de esta evolución es la reciente alianza con Giti Tire y MINI, presentada en Granada bajo el lema 'Innovación en movimiento', un símbolo de cómo la empresa granadina conecta con las grandes marcas mundiales desde el sur de España.

El grupo ha registrado un crecimiento medio del 20% anual durantela última década

En estas nueve décadas han sabido reinventarse sin perder el alma familiar. Tiresur se ha adaptado a los cambios del mercado y a los nuevos modelos de movilidad manteniendo siempre la misma esencia: la pasión por el trabajo bien hecho y el compromiso con las personas. Con estas grandes cifras, Granada siempre ha estado presente. Desde sus humildes orígenes en 1934, Grupo AM-Tiresur siempre se ha sentido orgulloso de sus raíces granadinas, de hecho ha mantenido su sede principal en la provincia. Desde la sede de Pulianas, donde se localizan sus servicios centrales, se gestiona todo el negocio global de la empresa. En paralelo también entraron en la promoción inmobiliaria. Hicieron viviendas de lujo en Otura y tienen proyectada una torre de viviendas en La Chana y un restaurante junto a un nuevo Center´s Auto.

Ampliar

La familia Mañas seguirá llevando el nombre de Granada por el mundo con su negocio de neumáticos y con proyectos más que innovadores y rentables.

Temas

Turismo

Granada

España

Pulianas

Portugal

Neumáticos

Trabajo

Innovación

Reporta un error