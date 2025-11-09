El pastor granadino que puso en marcha 'Tu Súper', la gran cadena presente en media España

Andrea G. Parra Granada Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

Presumen de que sus padres quitaron mucha hambre a algunos de sus vecinos de la carretera de la Sierra en aquella tienda de ultramarinos –abrió en 1974– en los setenta y ochenta del siglo pasado. Muchas libretas con lo fiado, que después pagaban. Muchas horas de trabajo de la familia Navarro García, que compró aquel local y dos pisos, en la parte de arriba, después de irse varias temporadas a Suiza. Todo aquel esfuerzo de Félix Navarro y María Ángeles García es el germen de lo que hoy es la cadena de supermercados Tu Súper –16 de enero de 2006–, que tres de sus cinco hijos impulsaron después de que sus progenitores se jubilaran.

Aquel pequeño colmado de Félix y María Ángeles, fue el comienzo de la cadena Tu Súper, que cuenta en 2025 con medio centenar de establecimientos en Granada, Málaga, Jaén, Sevilla, Murcia y Valencia así como más de 350 trabajadores directos y 700 indirectos. Trabajan con más de 200 proveedores locales –manteniendo la proximidad que sus padres les enseñaron– y más de 30.000 referencias. Y, una facturación de treinta millones de euros en el último ejercicio publicado. Los artífices son Félix, María José y Rubén Navarro García, los hijos de Félix y María Ángeles de Cogollos de Guadix. Los «Matanzas» y los «Córcoles» como les llamaban en su pueblo, del que presumen. Recuerdan las matanzas que hacían sus abuelos –que eran muchos hermanos– y lo de Córcoles era por el bar al que iba a comer uno de sus abuelos.

Félix padre vio el éxito de sus hijos antes de fallecer (2021). Los hermanos Navarro supieron en 2015, cuando abrieron su cuarta tienda, que «íbamos a ser empresarios». Les iba muy bien y proyectaron un futuro que les ha permitido crecer. De nuevo, a diez años, ahora en 2025, tiene unos objetivos muy ambiciosos también, marcados por abrir otras cincuenta tiendas más. Una media de cinco a siete anuales.

Será un gran negocio en el que mantendrán su marca y lo que sus padres les enseñaron de la importancia de la cercanía. El día de este reportaje, en la tienda primera, en la calle El Calar, cuando entraron a hacer las fotografías, uno de los clientes, un hombre mayor, comenta «¿Qué pasa aquí hoy, que viene toda la familia?». «Claro que nos conocen, si hemos estado aquí toda la vida», contestan al unísono los hermanos al preguntarle –la periodista– sobre si los conocía. Después Félix hijo en uno de los pasillos también saludaba a otra clienta interesándose por la familia.

Félix padre, que era pastor en Cogollos de Guadix, compró aquella pequeña tienda de alimentación en la carretera de la Sierra, el bajo del supermercado, los dos pisos de encima, la furgoneta y lo llenó todo de mercancía y aun así le sobró un millón de pesetas, tras cinco temporadas en Suiza llegando a compatibilizar tres jornadas de trabajo distintas a la vez. Durante más de tres décadas atendieron personalmente el negocio, ofreciendo productos frescos, legumbres y conservas a sus vecinos. Y toda suerte de lo que necesitaban aquello vecinos.

En 2006, tres de sus hijos, los ya mencionados Rubén, Félix y María José Navarro, levantaron la mano cuando les preguntaron si querían hacerse cargo del negocio. Lo hicieron asumiendo la gestión con el propósito de modernizar y hacer crecer la empresa. Y tanto que lo hicieron. La apuesta por la eficiencia y la experiencia de compra marcó el inicio de una nueva etapa que, con el tiempo, se consolidó en una red de medio centenar de supermercados en diferentes provincias andaluzas, como se ha indicado.

La segunda generación, recuerda sentada en la mesa de sus servicios centrales, que fue muy duro el comienzo. «Empezábamos los hermanos sin financiación, teniendo que usar nuestras tarjetas de crédito personales en los primeros años para abonar los gastos de la empresa, cobrábamos un 30% menos que los trabajadores en plantilla e hicimos que la empresa se capitalizarse al máximo para poder prosperar. Recuerdo de un artículo de IDEAL en el que nos visitasteis porque conseguíamos vender la carne muy barata gracias a los acuerdos con los ganaderos y eso os llamó mucho la atención, aquel artículo nos ayudó a que Granada nos conociera», explica Rubén Navarro.

En la actualidad, Tu Súper comercializa una amplia variedad de productos de alimentación, higiene y limpieza, centrando su oferta en «la calidad y la proximidad». Destacan por su compromiso con los productos frescos y locales, como se ha indicado, trabajando con más de 200 productores de Granada para ofrecer frutas, verduras, carnes y resto de alimentos de kilómetro cero. Además, disponen de secciones de panadería, charcutería, bodega y quinta gama –comida preparada–.

Crecimiento

Rubén concreta que «cuando llegamos al objetivo de tener tres supermercados en el que cada hermano estaba en uno de ellos, aparecí en una comida de Navidad con un proyecto para montar un cuarto supermercado, y el día de Navidad aceptamos meternos en el follón de crear una empresa grande, pues la implicación era dejar determinadas labores de venta para focalizar en procedimientos, gestión y control».

De eso, han pasado muchos años, y ahora se confiesan «muy orgullosos de que todos nuestros compañeros de viaje, trabajadores, clientes y proveedores». Añade: «Este año nos han vuelto a aupar, en el reconocimiento del prestigioso 'Financial Times' como una de las 300 empresas europeas de mayor crecimiento en los últimos 10 años, ya nos reconoció en 2024 por el periodo 2013-2023 y este 2025 ayer nos informaron de que volvíamos a aparecer en el puesto 134 de la lista por el periodo 2014–2024, como granadinos que somos nos encantan estas noticias pues resaltan el capital granadino del que a veces renegamos».

Actualmente, Rubén Navarro ocupa el cargo de CEO, Félix Navarro es director comercial y María José Navarro ejerce como directora general de tiendas. Bajo su gestión, la compañía ha experimentado una sólida expansión y modernización, consolidándose como una cadena de referencia en el sector de la alimentación de proximidad.

El relevo generacional implicó decisiones «arriesgadas y un gran esfuerzo», donde los tres hermanos coincidieron en la importancia de modernizar la empresa sin perder su esencia familiar. La transición se desarrolló de forma «ordenada y exitosa», gracias a la clara división de responsabilidades. Los propios hermanos destacan que trabajar en familia ha sido «positivo y enriquecedor», ya que comparten «los mismos valores y una visión común de crecimiento».

El éxito de Tu Súper se sustenta en una estrategia clara que combina «innovación, cercanía y gestión responsable». Los hermanos coinciden en relatar las historias familiares y familiares. Entre los hermanos y cuidando a su madre.

Tu Súper, en cuya sede central exponen algunos de sus productos actuales y de antaño, ha ido creciendo con un método «prudente y selectivo, priorizando siempre las mejores localizaciones y el equilibrio entre expansión y control operativo». Además, la compañía apuesta por la formación continua de su equipo, fomentando una cultura empresarial orientada al servicio y la atención al cliente.

Así sigue en una fase de expansión y consolidación dentro del sector de la distribución alimentaria. El proyecto último, ha sido la adquisición de un nuevo supermercado junto con la continua reforma de los supermercados, reforzando y consolidando la imagen de Tu Súper. Presumen de la reforma del establecimiento de Ribera del Genil. Y, sobre todo, de la atención a sus clientes. La segunda generación tienen importantes planes de futuro llevando siempre a gala a su familia.

