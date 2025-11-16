Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los hermanos Rocío, Joaquín y Francisco dirigen Destilerías Joaquín Alonso. Pepe Marín

La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada

La empresa también ha ampliado su línea de producción a bebidas sin alcohol, demostrando una vez más su capacidad de innovación y respuesta a las nuevas tendencias del mercado.

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:26

Comenta

Destilerías Joaquín Alonso maneja en sus diferentes dependencias una amplia variedad de bebidas. Entre ellas destaca su Gin Bruni Collin's, una ginebra premium ... muy premiada y con un sabor totalmente distinto a las demás. Sus botellas, orgullo de la casa, se exhiben en una habitación decorada estilo showroom dentro de las oficinas comerciales. También elaboran productos como la Sykkel Rider Gin, que fue declarada la ginebra artesanal más premiada del mundo en enero de 2024, acumulando más de una veintena de medallas en un año.

