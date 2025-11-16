La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada

Destilerías Joaquín Alonso maneja en sus diferentes dependencias una amplia variedad de bebidas. Entre ellas destaca su Gin Bruni Collin's, una ginebra premium ... muy premiada y con un sabor totalmente distinto a las demás. Sus botellas, orgullo de la casa, se exhiben en una habitación decorada estilo showroom dentro de las oficinas comerciales. También elaboran productos como la Sykkel Rider Gin, que fue declarada la ginebra artesanal más premiada del mundo en enero de 2024, acumulando más de una veintena de medallas en un año.

Los hermanos Alonso destilan sus productos con auténtica maestría. Actualmente, elaboran la principal marca de tequila mexicano para su distribución en Europa, Regidor, consolidando así su papel como referente en la destilación y exportación de licores premium.

Sobre ello trata la entrevista de 'Sagas Granadinas', el ciclo de entrevistas desarrollado por IDEAL y patrocinado por Cajamar.

Francisco Alonso destaca que prestan especial atención al diseño de los envases, buscando que cada botella sea fácilmente identificable y transmita la esencia del producto que contiene. La empresa también ha ampliado su línea de producción a bebidas sin alcohol, demostrando una vez más su capacidad de innovación y respuesta a las nuevas tendencias del mercado.

En cada botella de Destilerías Joaquín Alonso se encierra el sabor de una herencia que no ha dejado de crecer. La pasión, el trabajo y la unión familiar son los ingredientes que siguen marcando el rumbo de esta empresa granadina.