La familia granadina que destila tradición y futuro

Andrea G. Parra Granada Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:26

Rocío Alonso está al frente del área administrativa de Destilerías Joaquín Alonso S.L., desde las oficinas que hoy ocupan un lugar cargado de significado: el que fuera, en su día, el salón de la casa familiar. Desde allí coordina la gestión administrativa de la empresa, representando a la tercera generación de la familia Alonso al frente del negocio. Junto a ella, sus hermanos Francisco Javier Alonso, responsable de producción, y Joaquín Alonso, gerente y responsable del área comercial, continúan impulsando el legado familiar con una visión compartida de crecimiento y continuidad.

Con una proyección de crecimiento espectacular, la destilería –situada en la Barriada de la Estación de Atarfe– comercializa anises, brandis, ginebras y más de cuatrocientas referencias en una veintena de países. Tres generaciones de la familia Alonso han estado en la dirección de una empresa, que actualmente se prepara para entrar en nuevos mercados de la mano de firmas muy relevantes.

Sobre ello trata la entrevista de 'Sagas Granadinas', el ciclo de entrevistas desarrollado por IDEAL y patrocinado por Cajamar.

Destilerías Joaquín Alonso fue fundada por el abuelo de los hermanos Alonso en el centro de Atarfe, en la calle Del Cine. Su padre trasladó la empresa a lo que ahora es el polígono industrial Los Álamos, donde se han desarrollado planes de expansión ambiciosos, no solo en ventas, sino también en infraestructuras. Abuelo, padre y nieto han sido Joaquín Alonso, cambiando solo el segundo apellido. Ahora, la tercera generación continúa con ese espíritu de crecimiento, adquiriendo recientemente unos 11.000 metros cuadrados contiguos a las instalaciones actuales. Cuando finalicen las obras, la empresa contará con unos 16.000 metros cuadrados. Mientras tanto, la producción no se detiene.

Ampliar Joaquin Alonso Ramal, el fundador de la empresa.

En las oficinas de la empresa se encuentra diariamente también José Antonio, el hijo de Rocío. Él forma parte ya de la cuarta generación que, junto con su hermano Norberto y sus primas Irene y Lucía (hijas de Francisco), heredarán y continuarán con el legado de la familia.

Tras las oficinas, una puerta da paso a un pequeño laboratorio y, tras la siguiente, la maquinaria no se detiene: las botellas se deslizan por las cintas mientras el almacén permanece lleno y la sala de destilación se mantiene como el corazón de la fábrica. El aroma es dulzón, los alambiques son modernos y todo está rigurosamente controlado: las horas, el tiempo de reposo, los controles de calidad; nada queda al azar. Francisco supervisa cada detalle con mimo, y hasta hace menos de dos años, seguía en funcionamiento el alambique con el que comenzó la actividad su abuelo, un recuerdo que aún les llena de orgullo.

Nada es como era antes, los tiempos cambian, aunque han sabido preservar como un tesoro los consejos que les transmitieron sus antepasados. «Cuando no se sepa hacer algo, hay que buscar al mejor», recuerda Joaquín que solía decir su progenitor, y ese principio lo llevan a gala.

Ampliar Francisca Ramírez con sus hijos Francisco, Joaquín y Rocío.

En 2025, la producción de Destilerías Joaquín Alonso alcanzará los dos millones de botellas. Todo pasa por su fábrica y por sus depósitos fiscales (como se denomina a los almacenes satélite en el sector de las bebidas alcohólicas). La empresa cuenta con marcas propias de anís, brandy, ginebra y otros licores y, además, elabora y embotella para otras firmas.

Al igual que hizo su abuelo con la marca Aravenal, y su padre con La Granadina, la tercera generación ha creado marcas como Bruni y Regidor, y las ha hecho crecer. Hoy, los hermanos Alonso continúan esa senda, adaptándose a las especificaciones y preferencias de cada cliente o utilizando sus propias fórmulas. Gracias a ello, se han consolidado como líderes en la fabricación de marca blanca en todo tipo de bebidas alcohólicas.

Esa filosofía empresarial les ha permitido un crecimiento internacional extraordinario. Solo este año, las exportaciones han aumentado un 40 %, con presencia en América Latina, varios países de Europa y en África, especialmente en Ghana, Costa de Marfil, Gabón, República del Congo y Nigeria, entre otros. «Nigeria es el país donde más bebida premium se consume», comenta Joaquín Alonso a modo de curiosidad. Para 2026, prevén un crecimiento adicional de entre un 15% y un20 % en las ventas al exterior.

Durante el recorrido por la fábrica, los hermanos comparten decenas de anécdotas. Joaquín recuerda una especialmente divertida. «Un amigo que venía de Suecia me trajo una ginebra de regalo, asegurando que era buenísima. Resultó ser una ginebra que destilamos nosotros mismos en Atarfe», comenta entre risas. «Jamás le dije que salía de nuestra fábrica», agrega divertido.

Ampliar Joaquín Alonso, segunda generación y padre de los actuales responsables, en el alambique.

Francisco y Joaquín Alonso, junto a su hermana Rocío, permanecen siempre atentos a las demandas del mercado para ofrecer una respuesta ágil y adaptada a cada necesidad. En estos meses de final de año, la actividad en la fábrica se intensifica: la Navidad está llamando a la puerta y la producción alcanza su punto álgido. Explican, con satisfacción, que hoy producen y ponen en el mercado en un solo día lo que su padre vendía en todo un año.

Aunque el mercado ha cambiado mucho, el anís con el que empezó su abuelo –con la clásica botella rizada– sigue ocupando un lugar destacado en el catálogo.

La empresa, que fue fundada en 1944 por Joaquín Alonso Ramal (abuelo de los actuales responsables), continúa creciendo en todos los sentidos. En sus inicios, la actividad se centraba en la destilación de anises y el envejecimiento de brandis; hoy, su catálogo incluye unas cuatrocientas referencias, entre ellas anises tradicionales, licores, productos con tequila, whisky y otras especialidades.

Aquel pequeño negocio, que Joaquín Alonso Ramal comenzó en el centro de Atarfe, cuenta ahora con una plantilla de 25 empleados. Desde 2004, la tercera generación familiar dirige la empresa, con las competencias bien definidas y un espíritu de colaboración que ha hecho posible un relevo generacional fluido y sin complicaciones. «Siempre ha existido una buena compenetración entre los hermanos –explican-, aunque, como es natural, trabajar en familia a veces genera momentos de tensión».

Coinciden en que el éxito de Destilerías Joaquín Alonso radica en la unión familiar, en la capacidad de trabajar con un objetivo común y en compartir una misma visión de futuro. Esa misma unión se refleja también en su constante capacidad de adaptación a los mercados y a las tendencias del consumidor.

La innovación forma parte de su día a día. Por ejemplo, entre sus últimas creaciones destaca un licor estilo chocolate Dubái, símbolo de una empresa que no deja de reinventarse. Entre los proyectos actuales, sobresale la implantación y expansión de la marca en el mercado sudamericano, llevando desde Atarfe los sabores y la tradición familiar a nuevas tierras.

