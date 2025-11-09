Las empresas familiares que triunfan y empujan el desarrollo de Granada

Las historias de las empresas familiares que han quedado plasmadas hasta el momento en el suplemento Factoría de IDEAL son el relato de lo que ... ha pasado en Granada. Reflejan los cambios en lo tecnológico, en lo industrial, mercado laboral sin olvidar lo cultural y el bienestar. La familia de La Perla que hacía los helados con hielo de Sierra Nevada; el tendero que comenzó en un ultramarinos que ha pasado a ser una red de supermercados; la cárnica que comenzó vendiendo en un pequeño local y ahora gestiona un gran grupo... Y así decenas de vivencias que han hecho crecer a esta tierra. Años en los que se ha pasado del reparto en un carro a las últimas tecnologías en comunicaciones.

Una sección, la de sagas familiares, en la que como en un «álbum de fotos», como destacaba el director de IDEAL, Quico Chirino, se ha ido reconociendo al abuelo, abuela, padres y madres, a los bisabuelos y algún caso tatarabuelos que pusieron los primeros ladrillos de cada firma empresarial. Más de setenta familias que han dado trabajo a miles de personas.

La primera gala de sagas familiares organizada por IDEAL, con el patrocinio de Cajamar, se celebró en el hotel Barceló Granada Congress y congregó a decenas de empresarios que han contado sus historias en esta sección. El acto convocado por IDEAL fue un homenaje porque, como destacó Chirino, son esenciales en Granada porque «hacéis las cosas de manera diferente». También dio la bienvenida al evento el director territorial de Málaga, Granada y Melilla de Cajamar, la entidad patrocinadora que ha permitido relanzar la sección de sagas con vídeos. Hubo una respuesta muy destacada por parte del empresariado en la asistencia a este evento que contó con la participación de las concejales de Economía y Hacienda, Rosario Pallarés y la de Comercio, Consumo y Salud, Elisa Campoy en representación del Ayuntamiento de Granada, del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, Javier Martín Cañizares y del diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación provincial, Antonio Díaz. Por parte de las organizaciones empresariales acudieron también la vicepresidenta de la CGE, Concha de Luna, la vicepresidenta de Cámara Granada, Amalia Torres Morente y el director gerente de la Cámara, Joaquín Rubio.

Macarena Selva Morán: «El proceso de sucesión debe ser personalizado: no hay recetas universales, solo trajes a medida» La profesora de San Telmo Business School ofreció una interesante ponencia sobre el relevo generacional Macarena Selva Morán, directora del programa máster en Economía y Dirección de Empresas en San Telmo Business School, ofreció las claves de las buenas prácticas y los errores en la sucesión de las empresas familiares. Atendieron con empeño los empresarios que acudieron a la gala de saga granadinas en el hotel Barceló Granada Congress y se vieron representados en sus palabras. En la sala había segundas, terceras y hasta quintas generaciones. Recordó que «los negocios se hacen, pero las empresas se crean». Su alocución pivotó, en todo momento, sobre los pilares fundamentales en el proceso de sucesión en la empresa familiar, abordando tanto los aspectos emocionales como los estratégicos. El objetivo era sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de planificar el relevo generacional, evitar errores comunes, y asegurar la continuidad del legado empresarial con «armonía y profesionalidad». Entre la claves, expuso la importancia de ir planificando con tiempo el relevo. Disertó sobre la planificación temprana, que apuntó que es ideal antes de los 55 años. Para que sea un camino amable y fructífero es necesario, desgranó con ejemplos, diálogo familiar «abierto y honesto». Advirtió, en todo momento, que no hay un relevo igual a otro. Habló de trajes a medida en cada una de las empresas. Los fundadores se enfrentan al reto de ceder el testigo y los miembros de la siguiente, a liderar. También ese refirió a los directivos y asesores que acompañan estos procesos y familias empresarias interesadas en profesionalizar su gestión y preservar su legado. Selva Morán incidió en la importancia de comunicar, tanto en la familia como en la empresa para que no haya disputas familiares y para que no se produzca un desgaste y pérdida de confianza entre los trabajadores y clientes. Expuso las preguntas claves que deben hacerse: ¿Para qué trabajamos? ¿Qué queremos dejar? Habló de la diferencia entre negocio (instrumental) y empresa (trascendente). En este proceso, dijo que es imprescindible trabajar sobre los valores, cultura y crear comunidad. Es fundamental evitar la improvisación. Y, además, dejar a un lado las emociones, los afectos, para tomar decisiones teniendo en cuenta las directrices empresariales, competencias. Elegir al más preparado y no al mayor, por ejemplo. «Cuando el fundador se convierte en el sol, nadie más brilla», alertó. El camino del heredero no es fácil nunca, pero debe tener claro lo que hacer. Para dejar atrás ser «hijo del jefe» y pasar a ser un líder consolidado. Para ello, Selva apuntó que es necesario tiempo, humildad, estrategia y competencias. Expuso datos alarmantes como que el 70% fracasa en la segunda generación. Para que eso no ocurra señaló la necesidad de profesionalizar el proceso. Por eso, habló de la sucesión como oportunidad de renovación.

Las familias y empresarios, que en este caso son los mismos, pudieron poner en común lo que hacen en un cóctel al final. Antes escucharon cómo han hecho los relevos generacionales y han modernizado sus grupos tres sagas granadinas. Contaron su historia familiar y la de sus empresas, Ángeles Orantes, CEO de La Cueva 1900, Bambola Capriccio y directora general de Industrias Cárnicas Zurita; Joaquín Romero, vicepresidente de Herogra Group; y el director global de ventas de Grupo Maeva, Luis Torres-Morente. La periodista de IDEAL Mercedes Navarrete moderó la mesa, que fue uno de los platos fuertes de la gala que presentó el periodista David Baños.

Ángeles Orantes Zurita es la segunda generación de la empresa que fundaron en 1970 sus padres Antonio Orantes Zurita y Ángeles López Palomo y que empezó como una modesta tienda de comestibles. Se incorporó oficialmente en 1993 tras finalizar sus estudios y tuvo el privilegio de convivir en la dirección con su padre. Eso sí, el día que se marchó de la empresa, se marchó de verdad. «Solo iba a leer IDEAL», recordó su hija. Siempre de la mano de su hermano Julio, director comercial, Ángeles ha pilotado el salto de la empresa más allá del ámbito local y la apertura de exitosas nuevas líneas de negocio. Lidera a más de 400 profesionales.

Ángeles Orantes fue la primera en tomar la palabra admitiendo que no sabe si tenía vocación de empresaria, pero sí había «mamado» la empresa. No ha olvidado nunca la sensación que sentía al escuchar la palabra «póliza» en su casa. De pequeña no sabía lo que significaba, pero sabía que era algo grave. Aplaudió a su padre como su mejor maestro y recordó la llamada que recibió para tener una reunión familiar y proponerla a ella para liderar la empresa. Ángeles tuvo palabras de reconocimiento en toda su exposición hacia sus hermanos (tres). Por supuesto, tuvo halagos para su madre, porque su casa era un matriarcado. A juicio de Ángeles Orantes la empresa familiar solo puede tener «una cabeza».

Por su parte, Joaquín Romero sostuvo que en la sucesión «no diría que debe haber una sola cabeza, pero sí un solo mando». En Herogra Group conviven la tercera y la cuarta generación. «Mi hermano ha sido el líder con diferencia y ahora mi sobrino», explicó. Su respuesta sobre cómo dirimen los conflictos en la dirección: «Siempre gana mi hermano» hizo soltar una carcajada al público.

Las tres H

Junto a su hermano Juan Romero, en la presidencia, Joaquín Romero ha liderado la modernización operativa del grupo, que tiene ya la dirección en manos de la cuarta generación. Con las tres 'h' de Herogra por bandera –humildad, honestidad y humanidad– cuentan con 215 profesionales, son líderes de la fabricación y exportación de fertilizantes agrícolas y uno de los grandes referentes del comercio internacional granadino.

Sobre el legado que han heredado, Orantes, por ejemplo, dijo que el más destacado en su caso ha sido «cumplir siempre los compromisos». En este camino, han ido buscando sus señas de identidad y ella ha tenido claro siempre que había que buscar la diferenciación.

En cuanto al peso del apellido y la presión del 'heredero', Luis Torres-Morente junior contó que en su caso es más algo «autoimpuesto» que obligado por su familia. Alabó el trabajo de las generaciones anteriores en la compañía y asumió que los relevos tienen «el reto de hacerlo mejor». Torres Morente JR relató cómo desde muy joven iba a la empresa a aprender. Estudió en Estados Unidos, pero los veranos los pasaba rotando por los departamentos de Maeva. Expuso que mientras otros niños soñaban con superhéroes su gran referente siempre fue su padre, siempre quiso ser empresario como él. En su familia ha visto la capacidad de trabajo y esfuerzo por mejorar y avanzar.

Cuarta generación

Luis Torres-Morente junior es director global de ventas del Grupo Maeva. Es la cuarta generación de una saga que tiene su origen en 1939 en un pequeño molino de aceite regentado por su bisabuelo Luis Torres Torres en Porcuna (Jaén). El padre de Luis JR, Luis Torres-Morente, es el CEO de la compañía y junto a su tía Amalia, los artífices del gran salto internacional de Maeva, que es la compañía granadina referente en la internacionalización del aceite de oliva virgen extra y la mayor exportadora de la provincia. El grupo cuenta con sedes en Estados Unidos, China, Japón, Francia y plantas de envasado en España y Méjico.

«A la empresa familiar hay que apoyarla, ayudarla y mimarla» Cajamar. El director territorial para Málaga, Granada y Sevilla, Sergio Durán, subrayó la importancia de estas compañías en la «cohesión del territorio» «Tenernos como amigos financieros porque queremos ser esa familia que se elige». Así cerraba su intervención Sergio Durán, director territorial de Málaga, Granada y Melilla de Cajamar, en la gala de sagas granadinas a la que asistieron decenas de empresarios que han protagonizado esta sección del suplemento de IDEAL Factoría de empresas, patrocinada por la entidad financiera. Los asistentes escucharon atentamente como Durán subrayaba la importancia de las empresas familiares que son las que fomentan que el «territorio esté cohesionado». «En Cajamar queremos a nuestra tierra» y recordó el directivo de una banca «de personas para personas». Durán explicó que el patrocinio y apoyo a la sección de sagas familiares en Factoría es «uno de los proyectos que más ilusión nos hacen». Puso en valor que las familias de empresarios que han ido manteniendo esas compañías y engrandeciéndolas son las que hacen Granada. Recordó que la empresa familiar representa el 90% del tejido empresarial en España, generan el 70% del empleo privado y aportan el 52% del PIB. En Cajamar están empeñados en «ayudar, apoyar y mimar» a las empresas familiares. Aplaudió la dedicación y diferenciación de estas firmas empresariales que «veo en los ojos brillosos en los vídeos», en referencia a los reportajes de IDEAL. Sergio Durán puso en valor, en su intervención, la generación de riqueza, empleo y bienestar social de estas empresas que la sociedad debe conocer y por lo que los integrantes de estas entidades deben sentirse «orgullosos».

Sobre la conveniencia de integrar profesionales externos en la dirección, en Herogra, Romero dijo que han abrazado esta opción y que él apostaría porque estuvieran en todos los órganos. Por su parte, Orantes contó que le gusta mezclar los equipos con gente sénior y más joven y con personas de otros sectores. En Maeva también tiene un director general externo a la familia al que le reporta el propio Luis Torres-Morente junior.

Sobre el relevo generacional de estas tres empresas, Ángeles Orantes no ocultó que le gustaría que sus hijos, que aún les queda, se quedaran con la compañía, pero dijo que por encima de todo está que sean libres en su elección. Añadió, no obstante, que «hay madera». Romero, por su parte, mostró su orgullo porque su hijo y sobrinos lo hacen «mejor», señal de que les han enseñado y ellos han aprendido bien, según expuso. En el caso de Luis Torres-Morente es muy joven aún y subrayó que lo que están haciendo es invirtiendo mucho para seguir avanzando y señaló que el relevo «está organizado» para cuando llegue la hora.