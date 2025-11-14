Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La tradicional, pero muy desconocida tortilla Sacromonte. Ideal
Sacromonte, la ignota tortilla granadina con sesos y criadillas

Cuentan, aunque no conste, que al ser barata la casquería, se hacía en dicho centro docente, de gran prestigio académico

Pablo Amate

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:11

¿Recuerdan aquel artículo que festejaba la Fiesta de la Asadura en Güéjar Sierra? Y ningún bar o restaurante del pueblo la tiene papara comer. ... Solo uno y por encargo. Casi todos los granadinos conocen la tortilla del Sacromonte, pero se pueden contar con los dedos de la mano quienes la comen de vez en cuando. Cuentan, aunque no conste, que al ser barata la casquería, se hacía en dicho centro docente, de gran prestigio académico. Los que estudiaron en la Abadía me ratifican que esa tortilla no se comía en el refectorio del colegio. Por eso uso la palabra ignota: desconocida, ignorada, etc.

