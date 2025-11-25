«Sacó el cuchillo y se lo clavó a bocajarro al del clan de los 'Mocos'»

Continúa estable, pero aún no está fuera de peligro. El miembro del clan de los 'Mocos' que resultó herido de gravedad tras recibir varias puñaladas ... el pasado sábado de madrugada sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Fuentes sanitarias consultadas por este medio informan de que ha tenido que ser intervenido en dos ocasiones después del ataque, que tuvo lugar en una discoteca de Santa Fe sobre las tres de la madrugada. Según ha podido saber IDEAL por fuentes conocedoras del caso, los presuntos autores pertenecerían supuestamente al clan de los 'Muos'. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil investiga los hechos y por el momento no se han producido detenciones.

Las mismas fuentes sanitarias indican que la víctima presentaba heridas de arma blanca en la cabeza, el tórax y el abdomen. IDEAL ha podido conocer el testimonio de un testigo de la agresión, que cuenta cómo el ataque se produjo, presuntamente, en la puerta del negocio. La víctima había estado en otro local, y cuando llegó a la discoteca supuestamente «lo estaban esperando». «Mientras se encontraba en la taquilla, el agresor sacó un cuchillo y se lo clavó a bocajarro al del clan de los 'Mocos'», indica el testigo. La violencia empleada fue «extrema»; fueron varias puñaladas en zonas críticas. Al parecer, la agresión podría estar enmarcada en un ajuste de cuentas por temas del pasado.

El herido fue trasladado en estado grave al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada. Ante el revuelo que se formó en el centro hospitalario, con multitud de familiares de la víctima desde esa misma madrugada, la Policía Nacional reforzó su presencia de forma preventiva. No se produjo ningún altercado reseñable. Aún así, el personal de seguridad del hospital está alerta, especialmente de cara a las visitas a la UCI. Fuentes próximas a la investigación indican asimismo que en el distrito Norte la tensión es palpable por el miedo a posibles represalias.