Imagen de archivo de la Guardia Civil. EFE
Apuñalado en Santa Fe

«Sacó el cuchillo y se lo clavó a bocajarro al del clan de los 'Mocos'»

El hombre herido por arma blanca durante la madrugada del pasado sábado continúa estable, pero aún no está fuera de peligro

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

Continúa estable, pero aún no está fuera de peligro. El miembro del clan de los 'Mocos' que resultó herido de gravedad tras recibir varias puñaladas ... el pasado sábado de madrugada sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Fuentes sanitarias consultadas por este medio informan de que ha tenido que ser intervenido en dos ocasiones después del ataque, que tuvo lugar en una discoteca de Santa Fe sobre las tres de la madrugada. Según ha podido saber IDEAL por fuentes conocedoras del caso, los presuntos autores pertenecerían supuestamente al clan de los 'Muos'. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil investiga los hechos y por el momento no se han producido detenciones.

