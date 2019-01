Sacando pecho, con la cabeza alta La crónica del polvorón ¿Qué tal se está portando el recién nacido 2019 con ustedes? ¿Y ustedes con él? Que las mejores relaciones son dialécticas: un toma y daca, un ir y venir... ¿Y qué tal con los propósitos? ¿Han empezado a cumplir los primeros y más madrugadores? JESÚS LENS GRANADA Jueves, 3 enero 2019, 00:58

Entre los propósitos que desgranaba ayer, abriéndome en canal ante ustedes, omití uno muy especial. Y lo hice deliberadamente, para dedicarle el tiempo y el espacio que se merece: este año, voy a profesar un orgulloso granadinismo. Y no me refiero al fútbol, precisamente.

-¿Granadinismo, tú? Pero si has sido particularmente crítico cada vez que Granada aparecía en los listados de belleza universal...

Y lo sigo siendo, antipático Lench. Soy crítico con el 'bonitiquismo' rampante. De sobra sabemos que Granada es bonita, hermosa, preciosa y todos los adjetivos admirativos que quieran. Pero de nada sirve quedarnos prendados de nuestra belleza extática, concentrados en la perfección de nuestro ombligo.

-¿Qué propones, entonces, para sacar pecho y caminar con la cabeza alta, como pomposamente exclamas en ese titular tan populista?

Sencillo: darle visibilidad, difundir y disfrutar de un montón de cosas que nos hacen ser especiales, únicos y diferentes. En algunos casos, incluso , los número uno.

Por ejemplo: el jamón. ¿Leyeron ustedes este titular de IDEAL? «El mejor jamón de España es granadino y está en Trevélez». Que no lo decimos nosotros. Que lo ha publicado el BOE: «El 'Jamón Vallejo' de Trevélez ha sido galardonado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el primer premio 'Alimentos de España al Mejor Jamón Serrano 2018'.

¿Lo han probado? ¿Lo han buscado? Pues ya tenemos un nuevo propósito para el 2019, ¿no les parece? Y con los quesos, lo mismo, que los de las RRR de Maracena acumulan varios de los premios más importantes a nivel internacional. El último: el Super Gold de la World Cheese 2018.

O el Queso Montefrieño, queso curado de cabra en aceite de oliva virgen extra, procedente de la fábrica de aceites San Francisco de Asís de Montefrío, que es otra joya.

Por regar un poco esas suculentas viandas, recordemos que hay vinos de Muñana premiados en la edición del 2018 de los China Wine & Spirits Awards o que el vino dulce 'Que nos quiten lo bailao', de las Bodegas Caballo, ha ganado un galardón en el certamen Premios Nuevo Vino del año recién terminado.

Hago ese especial hincapié en los premios para que no me tachen de chauvinista, provinciano, ombliguista o corto de vista. ¿Saben ustedes la gran alegría que me dio, mezclada con una sana envidia, cuando el verano pasado conocí a un gran aficionado a la enología que adelantó un viaje de trabajo a nuestra tierra para visitar la bodega Barranco Oscuro y degustar sus vinos sobre el terreno? Una visita que sigo teniendo pendiente, por cierto.

No hace falta que les den premios a nuestras quisquillas, aguacates, mangos o sardinas de la Costa Tropical para que podamos presumir de ellos. Pero, ¿lo hacemos en su justa medida? ¿Los disfrutamos todo lo que se merecen? ¿Les sacamos todo el partido posible, gastronómicamente hablando? ¿Y al cordero segureño, al caviar de Riofrío, a los espárragos de Huétor o a las mismísimas Maritoñis?

En ese sentido, empresas como Lanjarón, Puleva o Cervezas Alhambra son modélicas, integradas en grandes grupos empresariales y abriendo nuevos mercados, pero sin olvidar sus raíces, participando activamente en el tejido social y cultural de nuestra tierra; investigando, invirtiendo, innovando y poniendo nuevos -y excelentes- productos sobre la mesa.

En cuanto pasen los Reyes, entramos en temporada baja. Y en la cuesta de enero, también es verdad. Que, desde la popularización de las tarjetas de crédito, sigue empinándose hasta febrero. Pero eso no es óbice para que disfrutemos de las cosas buenas de nuestra tierra y nos regalemos a nosotros mismos caprichos tan sencillos como exquisitos.

En los demás órdenes, igual. La Alhambra, en las próximas semanas, resulta menos agobiante que en temporada alta, sin ir más lejos. ¿Han recorrido la Dobla de Oro? Porque la prestigiosa revista Viajar, en el número especial por su 40 aniversario, recomienda visitar el Palacio de Dar al-Horra, el Corral del Carbón, el Bañuelo y las Casas de Zafra, del Chapiz y Horno de Oro y cataloga esa visita como una experiencia inolvidable.

Tenemos algunos de los festivales de música más prestigiosos de España, con una oferta para todos los gustos, los oídos y los bolsillos; del jazz a la música clásica, el flamenco o el indie. Tenemos una ventana abierta al mundo cinematográfico más lejano en Cines del Sur y un Cine Club Universitario del más altísimo nivel.

Y no les quiero insistir en la cuestión de la montaña, que bastante me extendí ayer, o en la magia de comarcas como la Alpujarra, el Geoparque o la Zona Norte, cuna de nuestros ancestros. O en los tesoros de nuestra Vega, tan cerca, tan lejos.

Y tenemos a Lorca, de cuya inmensa figura literaria e histórica empezamos a ser conscientes. No debería tardar en implementarse una Ruta Lorquiana que le confiera su auténtica dimensión a uno de los grandes de la literatura universal.

Comienza un nuevo año y tenemos el derecho -¿y la obligación?- de resaltar lo mucho bueno que hay en Granada. Siendo críticos y exigentes, por supuesto, que no se trata de fomentar un detestable y provinciano fenómeno fan o un anteojerismo castrante y limitador.

En las líneas anteriores he puesto ejemplos de productos de la tierra, comidas, bebidas, monumentos o citas culturales y artísticas que ocupan puestos de privilegio a nivel nacional e internacional. He procurado ser lo más objetivo posible, tirando de premios, clasificaciones y galardones.

Pero luego está la Granada subjetiva. La Granada más personal, íntima y desconocida por el gran público. Esas mil y una Granadas que todos llevamos dentro y que también se merecen ser descubiertas, conocidas, contadas y mostradas.

Trabajemos entre todos, a lo largo de 2019, para mostrar las mejores caras de una tierra prodigiosa. Saquemos pecho, caminemos con la cabeza alta y sintámonos orgullosos de Granada; mostrando, narrando y explicando el porqué.

¡Creamos y creemos en Granada!