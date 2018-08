Sabores y saberes del Mediterráneo en la Costa Tropical El espeto es el clásico veraniego por excelencia, pero la restauración de las playas granadinas va mucho más allá. / JAVIER MARTÍN Gastronómada. Me encanta esa definición. Viajar en busca de lugares estimulantes donde comer. No tienen por qué ser ni los más caros ni los más pijos o exclusivos, por supuesto. Para disfrutar de un auténtico verano en bermudas, se trata de encontrar sitios auténticos y en los que estar la mar de bien JESÚS LENS GRANADA Lunes, 6 agosto 2018, 00:33

El Trasmallo de Salobreña, por ejemplo. Hace unos meses, el mundo de la gastronomía granadina sufrió una conmoción cuando falleció Emilio Cervilla, una de esas personas que siempre estaban y con las que se podía contar para colaborar en cualquier iniciativa cultural o solidaria. Su discípulo, Pablo González, ha seguido manteniendo la antorcha de una cocina mediterránea basada en productos de la mejor calidad.

Coincidimos en el Trasmallo con Mikel Camino, promotor musical de grupos como Madredeus y artistas como Van Morrison, Ismael Serrano, Dulce Pontes o Rodrigo Leao, la gran estrella del Tendencias de este año.

Mikel Camino. / J. L.

«Hubo un año, girando con Madredeus, en que hicimos lo que llamamos 'un copo de agua', de la mano de Pedro Aires, que es todo un gastronómada: 50 ciudades diferentes, comiendo y cenando como los ángeles, buscando restaurantes de referencia y bebiendo caldos exquisitos. 50 ciudades... sin probar una gota de agua», dice entre risas.

Pulpo a la salobreñera. / J. L.

Mikel acaba de llegar de la Alpujarra. Fue bajarse del avión, proveniente de su Donosti natal, e irse en busca de la bodega Barranco Oscuro, una de las pioneras en la elaboración de vinos ecológicos que lleva años comprando por Internet. Allí estuvo con Manuel Valenzuela, un referente y un pionero al que tenemos que visitar este verano. «Se trata de volver a los orígenes y hacer las cosas con alma, con pasión», nos dice Mikel, que habla maravillas del Salmónido, un clarete que trasciende fronteras y está en los mejores restaurantes del mundo.

En el Trasmallo es obligado probar el atún a la plancha, una de sus exquisiteces, y las huevas de merluza a la plancha. Y los cefalópodos, una de mis debilidades. ¿Será la sangre gallega que circula por mis venas? El salpicón es una exquisitez y el pulpo en salsa, picante y a la salobreñera, un lujazo.

Equipo creativo de Trasmallo, con Emilio Cervilla en el corazón. / J. L.

Hablamos con Pablo, el chef que ha cogido la antorcha del malogrado Emilio. «Para mí, el mayor orgullo es cocinar para los clientes de siempre del Trasmallo y que me digan que todo sigue igual», nos dice un tipo tan joven como entusiasta, homenajeando a su maestro. «Yo vengo del mundo de la construcción. Cuando llegó la crisis y me comí el paro y las ayudas, me tuve que reinventar. Me apunté a un curso de la Cruz Roja y Emilio era el encargado de las prácticas. Cuando entré por primera vez en la cocina del Trasmallo y vi a tanta gente en la cocina, me asusté y le dije a mi mujer que nos fuéramos. Pero Pablo vino en mi busca: me quería a mí. Fue un maestro muy exigente, que hasta cronometraba lo que tardaba con cada plato, pero la cosa funcionó. Entonces, le hice un juramento: seguir siempre a bordo del barco. Y aquí seguimos, Nuria, Juani y yo, al mando de operaciones».

Atún a la plancha. / J. L.

Emocionante hablar con Pablo, que ha aprovechado este crudo invierno para innovar. «Pruebo los nuevos platos con los parroquianos habituales que, fuera de temporada, se acercan a nuestra barra. Son mis conejillos de Indias», dice entre risas. «Para este verano, hemos jugado con un tartar de atún en forma trampantojo de tomate, pero ya lo hemos quitado de la carta. Ahora recomiendo los tallarines de sepia y el ceviche de lubina, por ejemplo».

El nivel gastronómico de la Costa Tropical ha crecido exponencialmente en los últimos años. Como ejemplos, El Conjuro de Calahonda, de los hermanos Lorenzo Torres, uno de los restaurantes de referencia de la provincia de Granada con su pez mantequiila y ponzu o el atún kimuchi, por ejemplo; o el Zarcillo de Motril. Restaurantes en los que se está haciendo mucha de la cocina más innovadora y sorprendente de nuestra tierra.

Y está la raíz. Lo ancestral. Lo más apegado a la tierra. O al mar. Nos quedan apenas cuatro semanas para seguir disfrutando de los espetos de sardinas, que septiembre no queda lejos y ya se sabe que las sardinas solo se deben comer en los meses sin 'r'. Los espetos del Tito Yayo de la playa de Cabria, o en el Bahía salobreñero, son imprescindibles. Y si les gustan las mejores frituras de pescado, no dejen de pasar por El Lute y Jesús de Almuñécar, que tiene sucursal en Velilla.

Salpicón de pulpo. / J. L.

Volviendo a Salobreña, un lujo asequible es disfrutar de los boquerones adobados del Pesetas, un restaurante panorámico cuyas vistas quitan el sentido. Y la sensación de la temporada, La Roka. Abierto desde hace pocas semanas, ver atardecer cenar en su terraza y, sobre todo, cenar al fresquito, es imprescindible. Eso sí, hay que reservar con tiempo. Y un aviso para los amantes de las patatas bravas: en La Roka, son bravas de verdad. Y como reza la sabiduría popular, si pican al entrar... ¡no les cuento lo que arden al salir!

Seamos hedonistas. Seamos 'bon vivants'. Démonos el lujo, cercano y asequible, de disfrutar del mejor pescado fresco, de la cocina creativa y también de la más tradicional. Y no me dejen de comer aguacates, que es una de las joyas de nuestra gastronomía y en la Costa Tropical lo preparan de mil y una maneras, tan diferentes como exquisitas.