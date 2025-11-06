La ruta a pocos minutos de Granada para disfrutar de Piedra Ventana

Camilo Álvarez Granada Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:02 Comenta Compartir

El entorno de Granada capital permite explorar la naturaleza sin necesidad de grandes desplazamientos. A muy pocos minutos de la ciudad existen alternativas para disfrutar al aire libre. Sierra Nevada acapara, con su majestuosidad, el foco. Pero existen variadas opciones para todos los niveles, desde recorridos para toda la familia a otros para expertos excursionistas.

Una de las opciones más atractivas es la de Silleta del Padul y Piedra Ventana. Comienza a 945 metros de altura en Ermita Nueva y asciende hasta los casi 1.500 de la Silleta de Padul, lo que permite cruzar distintos paisajes de baja y media montaña. Discurre por varios caminos forestales y senderos, permite admirar la impresionante formación rocosa Piedra Ventana y divisar la Vega de Granada, los picos del Corazón de la Sandía y el Trevenque, los Alayos de Dílar y el Valle de Lecrín.

El recorrido arranca cerca de Dílar, junto a la Ermita de la Virgen de las Nieves o Ermita Nueva. El recorrido emprende el camino en dirección sur desde la espalda de la ermita por una pista que asciende suavemente entre almendros y olivos. A 1,5 km se llega a una balsa de riego, punto donde se abandona la zona de cultivos para adentrarse en una vereda que en constante ascenso discurre entre un bosque de pinos. Pronto el terreno cambia a arenas dolomíticas y la vegetación también se transforma. Así hasta alcanzar el collado de los Cabreros, donde, junto a las ruinas de un antiguo cortijo, se extienden amplios llanos que en otra época estuvieron sembrados de cereales.

Una pronunciada vereda atraviesa zonas de matorral pobladas de aulagas hasta llegar a un repecho final que conduce hasta el Cerro de la Silleta. Una subida de 500 m de desnivel positivo, que obliga a realizar un descanso para reponer fuerzas y contemplar las espléndidas panorámicas que lo rodean: varias cumbres que superan los tres mil metros, como el Veleta (3.396 m), los Tajos de la Virgen (entre 3.342 y 3.179 m), Cartujo (3.150).

En este punto es necesario abandonar durante unos minutos el sendero circular para desviarse a contemplar la sorprendente formación rocosa Piedra Ventana. La erosión ha labrado un gran arco de piedra que merece la pena visitar. Un escenario perfecto para sacar unas fotos de postal. sin necesidad de filtros.

Una vez disfrutada esta parada, la marcha caminando encamina hacia el este a lo largo de la Sierra del Manar, plagada de miradores con vistas a los picos cercanos como el Corazón de la Sandía, de 1.872 m, o el Trevenque, de 2.083 m, además de los Alayos de Dílar, la Vega de Granada o el Valle de Lecrín. Hasta ese punto se circula por la cuenca fluvial del Valle de Lecrín que dirige hasta el puerto de Mala Mujer. A partir de ese punto el camino retorna de nuevo hacia la vertiente del río Dílar.

Un amplio carril forestal obliga a desandar parte del camino que conduce durante 700 m más adelante hasta la Ermita Vieja, llamada así porque albergó hasta 1796 la imagen de la Virgen de las Nieves que actualmente se encuentra en la Ermita Nueva. Una fuente situada junto a una alberca permite refrescarse y reponer fuerzas.

Entre matorrales y pinos de reforestación se desciende por un camino que conduce hasta una amplia rambla. Poco más adelante, un último esfuerzo durante la subida al cerro de Poca Leña. Los campos de cultivos de la vega de Dílar anuncian que el final del recorrido se acerca, con la imagen al fondo de la Ermita Nueva como colofón a una jornada exigente pero que merece la pena descubrir.

