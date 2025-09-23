Rompe la ventanilla de un coche para saquearlo La víctima sufrió el robo de un maletín valorado en 230 euros y una bolsa con herramientas valorada en 200 euros que había dejado en el interior de su furgoneta

C. B. Martes, 23 de septiembre 2025, 10:19

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte a un varón de 25 años como presunto autor de un delito de robo en interior de vehículo, tras haber sustraído del interior de una furgoneta, que sufrió la fractura del cristal de una puerta y una maneta, un maletín, una bolsa y herramientas diversas, todo ello valorado en 430 euros.

La actuación policial comenzó a partir de recibirse la denuncia de un ciudadano, el cual contó a los agentes que la noche anterior había dejado su furgoneta aparcada en el interior del garaje que se halla donde tiene su domicilio, habiéndola encontrado a primera hora de la mañana siguiente, cuando se disponía a ir al trabajo, con el cristal de la puerta trasera izquierda fracturado, así como la maneta de la puerta trasera derecha también fracturada, además de observar que todo el interior se encontraba revuelto.

La víctima también informó de la desaparición de un maletín, una bolsa y herramientas diversas, todo ello valorado en 430 euros.

La investigación policial pudo averiguar que habían sido dos los presuntos autores del hecho, comenzando la búsqueda de los mismos. Unos días más tarde, una dotación policial de servicio en la zona con la misión de evitar la comisión de delitos y garantizar la seguridad ciudadana localizó en una avenida del distrito Norte a uno de los presuntos autores, un varón de 25 años, el cual fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. No obstante, la investigación sigue abierta para localizar y detener al presunto coautor de estos hechos.