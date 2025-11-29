Rompe el techo de un coche en Granada para robar y lo condenan porque olvidó el mechero

El ladrón cayó por su mala cabeza. Él mismo dejó la prueba de cargo en el lugar del crimen. No lo hizo voluntariamente, claro. Fue ... un despiste que echó por tierra todo el trabajo que se había tomado para saquear un coche que estaba aparcado en una calle de Granada. El acusado optó por el método más aparatoso posible para desvalijar el automóvil: rompió el techo. Y lo hizo a las doce de la mañana, es decir, a plena luz del día, no se sabe si por osadía o insensatez. El botín consistió en una chaqueta, un altavoz, unas luces leed y una tablet. Sea como sea, el caso es que el caco se olvidó el mechero en el vehículo. Y el chisquero estaba 'impregnado' de su ADN. Fue como si hubiera dejado su DNI en el turismo, un descuido al estilo Torrente.

Tras el examen 'científico' del encendedor, los expertos de la Policía Nacional de Granada identificaron al delincuente, un extranjero sin permiso de residencia, y lo detuvieron para ponerlo a disposición judicial. Eso sucedió en septiembre de 2022 y, en mayo de este mismo año 2025, un juzgado de lo Penal de la capital condenó al procesado a un año y medio de cárcel, pero dada su condición de ciudadano extracomunitario, la sentencia acordó sustituir la pena de prisión por su expulsión de España «durante un periodo de diez años».

Domiciliado en el penal de Albolote

La resolución también obligaba al reo, que tenía fijado su domicilio en el Centro Penitenciario de Albolote, a abonar una indemnización de 1411,3 euros por los destrozos que causó en el coche y otros 165 por los objetos que sustrajo.

Pese a la solidez de las evidencias que le señalaban directamente como el autor del robo, el encausado impugnó la sentencia ante la Audiencia de Granada, pero su recurso ha sido rechazado. El fallo del tribunal provincial confirma en todos sus extremos el que dictó el Juzgado de lo Penal con el argumento fundamental de que el reo dejó sus huellas en la escena de la fechoría. «Los resultados positivos de ADN (del encartado) hallados en los vestigios que los agentes encontraron permiten sin duda alguna inferir su autoría del acto predatorio. Y es que por mucho que su representación se empecine en lo contrario, la tajante negación del apelante de cualquier contacto con el vehículo objeto de dicho acto, es absolutamente incompatible, atendidas las más elementales reglas de la lógica y la razón, con el hallazgo de restos de ADN de dicho sujeto en el interior del vehículo; y ello sin duda alguna permite concluir su participación en el referido hecho delictivo que motiva su condena», recoge el pronunciamiento de la sala.

Así las cosas, la Audiencia considera probado que fue el investigado quien, tras abrirse paso por el techo del turismo, perpetró el delito. «(...) Actuando movido por un evidente y manifiesto propósito de enriquecerse económicamente de forma injusta (...), se aproximó al vehículo propiedad (de la víctima) (...) y fracturó, de manera que no ha sido precisada, las claraboyas superiores del vehículo, dañando una cámara trasera ubicada en la parte superior de las puertas traseras y el techo del vehículo, y accedió a su interior, lugar donde se hizo con una chaqueta, un altavoz, unas luces leed, una tablet, marchándose acto seguido de allí, 'olvidando' su mechero en el techo. Realizada la inspección técnico policial en el vehículo por la Policía, se hallaron restos biológicos en el mechero propiedad del acusado localizado en el techo de la furgoneta junto a la claraboya trasera, los cuales, tras ser debidamente analizados lofoscópicamente, resultaron ser correspondientes al acusado», describe la sentencia.