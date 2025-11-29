Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un agente de la Policía Científica de Granada. Pepe Marín

Rompe el techo de un coche en Granada para robar y lo condenan porque olvidó el mechero

Los agentes encontraron en el encendedor restos del ADN del sospechoso

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

El ladrón cayó por su mala cabeza. Él mismo dejó la prueba de cargo en el lugar del crimen. No lo hizo voluntariamente, claro. Fue ... un despiste que echó por tierra todo el trabajo que se había tomado para saquear un coche que estaba aparcado en una calle de Granada. El acusado optó por el método más aparatoso posible para desvalijar el automóvil: rompió el techo. Y lo hizo a las doce de la mañana, es decir, a plena luz del día, no se sabe si por osadía o insensatez. El botín consistió en una chaqueta, un altavoz, unas luces leed y una tablet. Sea como sea, el caso es que el caco se olvidó el mechero en el vehículo. Y el chisquero estaba 'impregnado' de su ADN. Fue como si hubiera dejado su DNI en el turismo, un descuido al estilo Torrente.

