'Romeo y Julieta – El Musical by Theatre Properties' aterriza en Granada esta Navidad

Granada se engalana para la Navidad: calles iluminadas, mercadillos que exhalan aromas de mazapanes y turrones, y pistas de hielo que parecen dibujar sueños sobre ... el pavimento. Este año, sin embargo, la ciudad añade un atractivo singular a su oferta cultural: «Romeo y Julieta – El Musical by Theatre Properties», la primera adaptación de gran formato del clásico de William Shakespeare en España.

La obra más célebre del dramaturgo inglés llega acompañada de una partitura original de César Belda, concebida para envolver al espectador en un caleidoscopio de emociones. La música deja de ser un mero acompañamiento para convertirse en un narrador más, que guía a Romeo y Julieta a través de su turbulento romance y transporta al público a la Verona del siglo XVI, con toda la riqueza dramática que la historia demanda.

La producción cuida cada detalle con escrupulosa precisión. La escenografía y la iluminación recrean con fidelidad la época, mientras que el vestuario —terciopelos, encajes, bordados, sedas y hilos de oro— evoca la grandiosidad de las grandes producciones de Broadway. Las coreografías y las luchas de esgrima, ejecutadas con rigor, aportan dinamismo y ritmo a un espectáculo que combina intensidad y belleza escénica.

Dirigida por un equipo artístico de reconocido prestigio y respaldada por la productora de musicales más longeva de España, «Romeo y Julieta – El Musical by Theatre Properties» consigue conjugar drama, música y estética en una versión que mantiene la esencia de la tragedia original, al tiempo que la potencia a través de la música y la puesta en escena contemporánea. La historia de los jóvenes Montesco y Capuleto, enfrentados por el destino y las rivalidades familiares, sigue conmoviendo siglos después de su creación, ahora amplificada por la experiencia sensorial del musical.

La cita con la magia y la música es el 26 de diciembre a las 20:00 horas, en el Palacio de Congresos de Granada. Una oportunidad única de vivir la Navidad con intensidad, transportarse a la Verona del siglo XVI y redescubrir la universalidad del amor imposible a través de «Romeo y Julieta – El Musical by Theatre Properties». En Oferplan Granada de IDEAL puedes adquir entradas a un precio exclusivo por tiempo limitado