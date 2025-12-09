'Romeo y Julieta – El Musical by Theatre Properties' aterriza en Granada esta Navidad
Un clásico de Shakespeare se transforma en un musical de gran formato que llega por primera vez al Palacio de Congresos el 26 de diciembre
IDEAL
Martes, 9 de diciembre 2025, 14:43
Granada se engalana para la Navidad: calles iluminadas, mercadillos que exhalan aromas de mazapanes y turrones, y pistas de hielo que parecen dibujar sueños sobre ... el pavimento. Este año, sin embargo, la ciudad añade un atractivo singular a su oferta cultural: «Romeo y Julieta – El Musical by Theatre Properties», la primera adaptación de gran formato del clásico de William Shakespeare en España.
La obra más célebre del dramaturgo inglés llega acompañada de una partitura original de César Belda, concebida para envolver al espectador en un caleidoscopio de emociones. La música deja de ser un mero acompañamiento para convertirse en un narrador más, que guía a Romeo y Julieta a través de su turbulento romance y transporta al público a la Verona del siglo XVI, con toda la riqueza dramática que la historia demanda.
La producción cuida cada detalle con escrupulosa precisión. La escenografía y la iluminación recrean con fidelidad la época, mientras que el vestuario —terciopelos, encajes, bordados, sedas y hilos de oro— evoca la grandiosidad de las grandes producciones de Broadway. Las coreografías y las luchas de esgrima, ejecutadas con rigor, aportan dinamismo y ritmo a un espectáculo que combina intensidad y belleza escénica.
Dirigida por un equipo artístico de reconocido prestigio y respaldada por la productora de musicales más longeva de España, «Romeo y Julieta – El Musical by Theatre Properties» consigue conjugar drama, música y estética en una versión que mantiene la esencia de la tragedia original, al tiempo que la potencia a través de la música y la puesta en escena contemporánea. La historia de los jóvenes Montesco y Capuleto, enfrentados por el destino y las rivalidades familiares, sigue conmoviendo siglos después de su creación, ahora amplificada por la experiencia sensorial del musical.
La cita con la magia y la música es el 26 de diciembre a las 20:00 horas, en el Palacio de Congresos de Granada. Una oportunidad única de vivir la Navidad con intensidad, transportarse a la Verona del siglo XVI y redescubrir la universalidad del amor imposible a través de «Romeo y Julieta – El Musical by Theatre Properties». En Oferplan Granada de IDEAL puedes adquir entradas a un precio exclusivo por tiempo limitado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión