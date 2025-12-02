Los rollos de canela más virales llegan a Granada: «Vamos a regalar 300 rolls en la apertura»

Los rollos de canela más virales de España aterrizan en Granada. Y lo hacen a lo grande: con la apertura de una tienda de Dulce ... Canela en pleno centro de la ciudad y 300 rollos gratis para las 300 primeras personas que vayan al establecimiento el próximo viernes, que será cuando abran sus puertas.

Dulce Canela es muy popular por sus rollos de canela y cuenta ya con tres tiendas en Málaga. Además, próximamente también llegará a Marbella, Valencia y Alicante. Y en el caso de Granada, desde el próximo día 5 de diciembre a las 16:00 horas sus famosos rollos estarán disponibles en la ciudad.

«En la última apertura la gente hizo colas horas antes de que abriéramos para llevarse un rollo gratis. Algunas personas esperaron hasta seis horas», cuenta a IDEAL Manuel Leandro Pereira, propietario de Dulce Canela. Y sus pronósticos es que en Granada suceda algo similar y se formen grandes colas de gente frente a su nueva tienda.

Sobre sus famosos rollos, el propietario de Dulce Canela cuenta que ofrecen un «pan brioche relleno de azúcar morena y canela» y que a partir de ahí hay diferentes toppings y coberturas para conformar más de 24 variedades diferentes entre las que elegir. «El más popular es el clásico, que es de estilo americano y llena queso crema», añade. Aunque hay otros que también son muy vendidos como el de Nutella, el de Pistacho o el de galleta Lotus.

En cuanto a por qué ha decidido expandir su marta por Granada, explica que es una ciudad que le encanta: «Es muy dinámica y está llena de vida. Hay muchos estudiantes y gente joven, que son nuestro público objetivo, por lo que Granada tiene un gran potencial para nosotros».

Tanto es así que ya están buscando nuevos locales para expandirse por la ciudad tras la apertura de su primer establecimiento. «Lo primero que tenemos que ver es cómo es la recepción del primer local el viernes pero nos gustaría expandirnos a nuevas zonas como el Centro Comercial Nevada y algún barrio de estudiantes», finaliza.