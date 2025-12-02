Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel que anuncia la apertura de Dulce Canela en Granada. Ideal

Los rollos de canela más virales llegan a Granada: «Vamos a regalar 300 rolls en la apertura»

Dulce Canela, con varias tiendas en Málaga, aterriza en la ciudad de la Alhambra y abrirá sus puertas por primera vez el viernes

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:19

Los rollos de canela más virales de España aterrizan en Granada. Y lo hacen a lo grande: con la apertura de una tienda de Dulce ... Canela en pleno centro de la ciudad y 300 rollos gratis para las 300 primeras personas que vayan al establecimiento el próximo viernes, que será cuando abran sus puertas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

