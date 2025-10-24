Rodich Seguridad celebra con una gran gala sus 65 años de compromiso

Con la Alhambra como testigo, Rodich Seguridad compartió su 65 aniversario rodeada de quienes han sido y son parte fundamental de su historia: clientes, proveedores, ... autoridades, trabajadores y amigos. Más que una fiesta, fue un homenaje a esas más de seis décadas de evolución y compromiso. Todo comenzó en un pequeño taller junto al Arco de Elvira, fabricando televisores y radios; y tras un robo que pudo dar al traste con la empresa, surgieron novedosos sistemas de seguridad, de protección contra incendios y más recientemente su propio departamento de ingeniería. Con todo ello, y mucho más que daría para un libro, Rodich se ha convertido en referente de un sector en permanente cambio.

Toda la gala fue un homenaje a esta trayectoria. A través de proyecciones y testimonios, se hizo un repaso desde los primeros propietarios del taller, Manuel Romero y su hoy viuda, Carmen Chinchilla, que recibió un reconocimiento junto a su hijo Manuel. Reconocimiento igualmente a personas que han pasado por la firma, como Antonio Sevilla y Jaime Martínez; a proveedores y clientes como deLunaGroup, representada por Concha de Luna; y también participaron el teniente coronel de la Guardia Civil, Javier Cerrato; Rafael Rodríguez, comisario provincial de la Policía Nacional, y Carlos del Valle, director de Seguridad de la Liga Profesional. Rodich Seguridad, hoy dirigida por la segunda generación de la familia Cruz, mantiene un fuerte compromiso con sus raíces familiares. De hecho, fue emotivo el momento que compartieron juntos en el escenario. Allí estaban José y Jorge Cruz, CEO e ingeniero jefe, respectivamente, y su hermana Mariola, que narraron algunos detalles íntimos y divertidos de la vida que compartían de pequeños. También abrió su corazón Loli Yáñez, el pilar de la familia, como confesó su marido y fundador José Cruz, que se mostró orgulloso del relevo generacional, afirmando, a modo de útil consejo que «hay que tener respeto a los mayores y confianza en los jóvenes». Día feliz para él –celebrando también su 70 cumpleaños–, en el que habló de la historia de la que hoy es una empresa de éxito, pero nadie quiso olvidar que no siempre fue fácil, y que no se consigue nada, sin «constancia, trabajo y pasión». Y de esto disfrutamos mucho, incluida la actuación de Juan Habichuela, nieto.

Y es que, como la empresa y sus creadores, todo fue muy granadino. Como han dicho alguna vez, «Granada nos lo ha dado todo. Solo esperamos seguir cuidándola como ella nos ha cuidado a nosotros».

Sesenta y cinco años después, Rodich sigue siendo una historia de familia, innovación y compromiso con la ciudad que la vio nacer y, donde, seguro, seguirán afrontando nuevos retos en un sector que trabaja por nuestra tranquilidad. Enhorabuena