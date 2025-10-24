Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La familia Rodich posa en el escenario tras la gala. Ariel C. Rojas
La Mirilla

Rodich Seguridad celebra con una gran gala sus 65 años de compromiso

Encarna Ximénez de Cisneros

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:27

Comenta

Con la Alhambra como testigo, Rodich Seguridad compartió su 65 aniversario rodeada de quienes han sido y son parte fundamental de su historia: clientes, proveedores, ... autoridades, trabajadores y amigos. Más que una fiesta, fue un homenaje a esas más de seis décadas de evolución y compromiso. Todo comenzó en un pequeño taller junto al Arco de Elvira, fabricando televisores y radios; y tras un robo que pudo dar al traste con la empresa, surgieron novedosos sistemas de seguridad, de protección contra incendios y más recientemente su propio departamento de ingeniería. Con todo ello, y mucho más que daría para un libro, Rodich se ha convertido en referente de un sector en permanente cambio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  2. 2 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  3. 3 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  4. 4 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  5. 5

    Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec
  6. 6

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
  7. 7 La paga extra de Navidad para los pensionistas viene con sorpresa: hay cambio de fecha
  8. 8 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones
  9. 9 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  10. 10

    3.000 solicitantes aspiran a conseguir una de las 1.508 VPO de la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rodich Seguridad celebra con una gran gala sus 65 años de compromiso

Rodich Seguridad celebra con una gran gala sus 65 años de compromiso