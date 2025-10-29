Rodich Seguridad celebra su 65º aniversario con un homenaje a su historia y aportación al sector

La granadina Rodich Seguridad ha brindado homenaje a sus 65 años de trayectoria con una gala que ha reunido a autoridades, colaboradores, clientes, proveedores ... y plantilla. La cita, celebrada en un escenario singular y cargado de simbolismo, en el Sacromonte, ha servido para revisitar la historia de la empresa líder en seguridad desde sus orígenes hasta la etapa de modernización que iniciara José Cruz López, y que ahora lideran sus hijos Jose y Jorge. Un relevo generacional, el tercero, en el que los hermanos Cruz López sostienen el compromiso de mantener la identidad empresarial, así como el de abrir nuevas líneas de innovación tecnológica, formación y sostenibilidad.

Durante el acto se ha reconocido con un cariño especial a clientes históricos como deLunagroup o A Forged Tool; a proveedores clave como Fermax y By Demes; y, de forma destacada, al equipo que ha sostenido la actividad diaria de la compañía. Proyecciones conmemorativas, recuerdos compartidos, agradecimientos, y la actuación del guitarrista Juan Habichuela Nieto, han sido las notas de color de una celebración con guiños al pasado y a los planes de futuro.

El presidente de Rodich Seguridad, José Cruz López, ha afirmado que se está evidenciando un relevo generacional que calificó como «ilusionante», donde la experiencia de los veteranos y la energía de los jóvenes se unen para seguir construyendo un futuro sólido y responsable desde Granada para toda Andalucía. Además, ha asegurado que «el verdadero éxito de una empresa no se mide solo en contratos o tecnología, sino en su capacidad para transmitir valores».

Tras 65 años de recorrido, Rodich Seguridad reafirma su vocación de seguir creciendo desde Granada hacia nuevos retos, con la excelencia, la confianza y la innovación como señas de identidad.

Asimismo, José Cruz López ha puesto en valor el trabajo que se ha realizado en la empresa desde sus inicios. «Rodich nació en Granada con la ilusión y el esfuerzo de un pequeño grupo de personas que creían en el valor del trabajo bien hecho», expresó. Además, ha afirmado que varias décadas después, Rodich sigue defendiendo la cercanía con el cliente, la calidad y el compromiso con Granada. «No somos una gran corporación, pero sí una gran familia que responde siempre con profesionalidad y corazón», afirmó Jose Cruz López.

Tecnología puntera al servicio de la seguridad

En el marco de su actividad más reciente, Rodich Seguridad ha impulsado un proyecto de especial relevancia en el Museo de la Virgen de las Angustias, junto a uno de los templos más emblemáticos de Granada, para proteger el Tesoro de la Virgen de las Angustias. La intervención ha convertido este espacio en un referente nacional en sistemas de seguridad integral aplicados al patrimonio religioso, combinando discreción, eficacia y tecnología avanzada. Con esta actuación, el museo refuerza su valor cultural y devocional al tiempo que garantiza un nivel de protección sin precedentes en un lugar de enorme simbolismo para la ciudad.

Además, en la pasada Cumbre Europea celebrada en Granada, el Patronato de la Alhambra confió a Rodich Seguridad la protección de una de sus piezas más valiosas: el Jarrón de las Gacelas, ubicado en el Palacio de Carlos V. La intervención supuso un reto de máxima exigencia, ya que no solo se trataba de garantizar la seguridad de los dignatarios y asistentes al encuentro internacional, sino también de preservar un patrimonio cultural de incalculable valor. Para ello, la compañía desplegó un sistema de vanguardia basado en sensores, cámaras de alta resolución y protocolos avanzados, gestionado por un equipo especializado. Una actuación que evidencia cómo la seguridad actual combina tecnología y experiencia para proteger tanto a las personas como a los bienes culturales más emblemáticos.