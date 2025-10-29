Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Cruz López en el centro junto a su familia.
Rodich Seguridad celebra su 65º aniversario con un homenaje a su historia y aportación al sector

Autoridades, clientes, proveedores y empleados se dieron cita en una noche que repasó la historia de la compañía y rindió homenaje a quienes han contribuido a consolidar la empresa como referente en el sector de la seguridad privada en España

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:09

La granadina Rodich Seguridad ha brindado homenaje a sus 65 años de trayectoria con una gala que ha reunido a autoridades, colaboradores, clientes, proveedores ... y plantilla. La cita, celebrada en un escenario singular y cargado de simbolismo, en el Sacromonte, ha servido para revisitar la historia de la empresa líder en seguridad desde sus orígenes hasta la etapa de modernización que iniciara José Cruz López, y que ahora lideran sus hijos Jose y Jorge. Un relevo generacional, el tercero, en el que los hermanos Cruz López sostienen el compromiso de mantener la identidad empresarial, así como el de abrir nuevas líneas de innovación tecnológica, formación y sostenibilidad.

