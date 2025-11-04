El rock legendario de Extremoduro, revivido por Gato Ventura, llega a Planta Baja

Gato Ventura, hijo de Paco Ventura (guitarrista de Medina Azahara), aterriza en Granada con un concierto que promete intensidad, emoción y un cierre inolvidable: un ... homenaje a Extremoduro, banda icónica que marcó a toda una generación. La cita será en la mítica Planta Baja el 19 de diciembre, a las 21:00 horas y en Oferplan Granada de IDEAL puedes adquir entradas a un precio exclusivo.

Con una carrera sólida y un sonido que mezcla el rock más puro con letras profundas y honestas, Ventura se ha consolidado como una de las voces más auténticas del panorama actual. Su energía sobre el escenario y su conexión con el público convierten cada actuación en un viaje eléctrico lleno de fuerza y sentimiento.

El artista presenta además dos nuevas canciones producidas por Tato Latorre (Antonio Orozco, Dani Fernández, David Otero), con las que sigue subiendo el listón de una trayectoria marcada por la autenticidad. Como repiten sus seguidores, «Gato Ventura nunca decepciona.»