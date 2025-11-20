Rocío Díaz resalta el impulso a la vivienda protegida en Granada con el proyecto de Cuartel de Mondragones
Las obras de urbanización alcanzan ya el 70% y permitirán convertir parcelas en desuso en nuevas promociones protegidas
Ideal
Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:45
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha puesto el proyecto de Cuartel de Mondragones como ejemplo del impulso del Gobierno ... andaluz por la vivienda protegida en Granada. Díaz ha detallado en comisión parlamentaria las actuaciones urbanísticas previstas en este ámbito, resaltando que la Junta de Andalucía «está dando pasos firmes para promover vivienda a precio asequible en la ciudad», con la licitación de los suelos para construir 328 viviendas protegidas en estos suelos.
La consejera ha remarcado que este proyecto llevaba «20 años esperando» y que, gracias al trabajo impulsado desde 2019, será por fin una realidad. La licitación se ha realizado a través del sistema de permuta de suelos, un mecanismo diseñado por el actual Gobierno para movilizar parcelas públicas que «han permanecido en desuso durante décadas» y destinarlas a promociones de vivienda protegida. En el caso de Mondragones, las dos parcelas suman un valor de más de 13 millones de euros.
Rocío Díaz ha puesto de manifiesto que, para llegar a ese punto, se han desarrollado también unas obras de urbanización, que cuentan con una inversión de 5,8 millones de euros y que ya han alcanzado el 70% de ejecución. Asimismo, ha subrayado la cooperación institucional entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, para que haya sido posible ampliar el número de viviendas protegidas inicialmente previstas, que han pasado de 295 a 328 viviendas protegidas».
La consejera ha enmarcado este proyecto en la estrategia global que está desarrollando el Gobierno andaluz para aumentar la oferta de vivienda protegida en Granada. De hecho, ha precisado que, mediante este mismo sistema de permuta, se ha impulsado otra actuación en la ciudad con 69 viviendas protegidas en el entorno del Parque Automovilismo, un proyecto cuyo inicio está previsto para 2026. «Estas actuaciones son el reflejo de que la colaboración entre administraciones es fundamental para atender la demanda de vivienda asequible», señaló.
Estas dos actuaciones son síntoma de que «la vivienda es una prioridad para el Gobierno andaluz», como ha indicado la consejera, que ha hecho mención también a las partidas históricas que recoge el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026, con 740 millones de euros para vivienda, un 40% más que en 2025.
