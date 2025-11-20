Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una imagen de archivo. Juan Flores

Rocío Díaz resalta el impulso a la vivienda protegida en Granada con el proyecto de Cuartel de Mondragones

Las obras de urbanización alcanzan ya el 70% y permitirán convertir parcelas en desuso en nuevas promociones protegidas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:45

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha puesto el proyecto de Cuartel de Mondragones como ejemplo del impulso del Gobierno ... andaluz por la vivienda protegida en Granada. Díaz ha detallado en comisión parlamentaria las actuaciones urbanísticas previstas en este ámbito, resaltando que la Junta de Andalucía «está dando pasos firmes para promover vivienda a precio asequible en la ciudad», con la licitación de los suelos para construir 328 viviendas protegidas en estos suelos.

