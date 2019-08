La Policía Local de Granada desaconseja sacar dinero en cajeros al aire libre Un hombre retira dinero de un cajero. / RAMÓN L. PÉREZ El cuerpo de seguridad de la capital recomienda, además, cubrir el teclado cuando se escriba el número personal para acceder a la cuenta bancaria ANTONIO SÁNCHEZ Granada Miércoles, 28 agosto 2019, 15:01

La Policía Local de Granada ha desaconsejado el uso de cajeros automáticos situados fuera de las instalaciones de un banco. En dos tuits en la red social Twitter, la cuenta oficial del cuerpo de seguridad granadino ha recomendado a los granadinos evitar «usar cajeros automáticos en lugares apartados o desolados». Además, ha solicitado a los granadinos que utilicen «cajeros automáticos ubicados en el interior de bancos o supermercados».

En paralelo, se insta a los usuarios que hagan uso de los cajeros automáticos que si se observa «algo anormal, vuelva más tarde o use otro cajero automático». También se remarca que cuando se teclee el número de la clave personal, el PIN, se «cubra el teclado para que nadie más pueda verlo». La Policía Local insiste además en que si le parece «que alguien ha interferido con el equipo del cajero automático» no se use y que una vez que se finalice la transacción no se olvide retirar la tarjeta y el dinero.