Los robos más mediáticos de Granada en los últimos diez años

Atravesaron tres locales para llegar a la Caja Rural

La sucursal de empresas de la Caja Rural en el Polígono de Juncaril tiene una caja fuerte acorazada que se convirtió en objetivo de unos ladrones el 27 de febrero de 2017. Para llegar a la misma dejaron un reguero de destrozos importante. Los ladrones idearon todo un recorrido espectacular para entrar en la entidad de crédito a través de otros locales. Los malhechores atravesaron tres habitáculos antes de llegar a la caja fuerte. Primero, entraron por el techo de un local vacío. Al mismo pudieron entrar colándose por los conductos del aire acondicionado que unen el suelo de un garaje con la parte superior de este local que hace unos años fue sede de una sucursal del Banco Popular y en aquel entonces estaba vacío. Una vez dentro, comenzaron a golpear con una maza de hierro la pared de una asesoría -Ruiz y Sancho. No sólo eso. Los ladrones se vieron obligados a hacer músculo en este local porque necesitaron otro butrón para acceder al establecimiento previo que lindaba con el banco. Un butrón para entrar y otro para salir. Llegaron a un local utilizado de almacén donde se apilaban varias estanterías de hierro con documentos. Los cacos aún no habían terminado su «trabajo», volvieron a sacar la maza de hierro porque aún le quedaba la pared del banco. Para entrar hicieron dos butrones en sitios distintos. Una vez en el banco, no pudieron reventar la caja.