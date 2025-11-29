Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patrullas en zona norte por el aumento del consumo de heroína y los robos en coches. Pepe Marín

Los robos en coches, el efecto asociado al regreso de la heroína

Policía Nacional detiene a dieciséis personas, en su mayoría toxicómanas, por este tipo de delito en la zona de Albayda

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:51

Comenta

A solo unas calles de donde se puede ver a personas consumir 'revuelto' en plena vía pública, los vecinos de Albayda pagan otras consecuencias de ... estas adicciones. Sus residentes denuncian desde hace meses robos en el interior de sus vehículos prácticamente a diario. Estos actos vandálicos hacen que sus coches terminen con las lunas o las ventanillas hechas añicos para sustraer distintos objetos e incluso han llegado a registrar robos en trasteros y garajes. Es el 'efecto colateral' del regreso de esta mezcla de heroína con cocaína a las calles de la capital.

