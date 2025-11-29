Los robos en coches, el efecto asociado al regreso de la heroína

A solo unas calles de donde se puede ver a personas consumir 'revuelto' en plena vía pública, los vecinos de Albayda pagan otras consecuencias de ... estas adicciones. Sus residentes denuncian desde hace meses robos en el interior de sus vehículos prácticamente a diario. Estos actos vandálicos hacen que sus coches terminen con las lunas o las ventanillas hechas añicos para sustraer distintos objetos e incluso han llegado a registrar robos en trasteros y garajes. Es el 'efecto colateral' del regreso de esta mezcla de heroína con cocaína a las calles de la capital.

Policía Nacional ha desplegado un dispositivo en la zona con motivo de estos actos vandálicos que consiste en el aumento de indicativos, con efectivos de las distintas brigadas policiales, cuyo objetivo es la detección y detención de los individuos que están efectuando los citados robos. Tuvieron constancia del incremento de este tipo de robos días antes del inicio del dispositivo, que se estableció a mediados de este mes. Han detenido, hasta la fecha, a 16 personas y alguna de ellas ha sido reincidente.

El perfil de los autores de estos robos es un varón de mediana edad, con números antecedentes policiales y, mayoritariamente, toxicómano. En concreto, a uno de los arrestados le constan más de 80 detenciones por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los objetos que roban en los vehículos son todos aquellos de valor para su venta posterior, según indican desde Policía Nacional, ropa, equipos electrónicos, teléfonos, portátiles, balizas...así como dinero en efectivo que pudieran dejar los propietarios. También han detectado que sustraen baterías de vehículos o piezas por encargo de estos coches. El objetivo es venderlos para conseguir dinero o cambiarlos directamente por una dosis.

Los efectivos policiales arrestaron también en octubre al responsable de entrar en los trasteros de una comunidad de vecinos de la zona. Sustrajo una bicicleta valorada en 700 euros y un maletín con diversas herramientas; un taladro percutor, un kit de inicio de baterías, una multifunción, una crimpadora y un maletín de brocas. Después de salir y entregar el botín a su compañero, volvió a entrar hasta conseguir romper la cadena de una bicicleta atada a una columna para también sustraerla. Se trataba de un modelo de gama eléctrica valorado en 1.400 euros.

Con herramientas

La forma más utilizada para la apertura del vehículo es la fractura de algún cristal del coche, aunque también están atentos a aquellos que se han quedado abiertos por algún descuido del propietario. Uno de los arrestados portaba un destornillador plano, una linterna, y una navaja multiusos, herramientas que se utilizan habitualmente en este tipo de actos delictivos.

La Policía Nacional ha detectado que buscan, entre otros objetos, las balizas V16, que serán obligatorias desde 2026. La intención de los responsables de los robos revenderlas en el mercado negro. El dispositivo, que cuenta con unidades especializadas de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, continúa en marcha y no se descartan nuevas detenciones.