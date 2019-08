El señuelo que despertó las sospechas

La colaboración ciudadana ha resultado determinante para la desarticulación de esta banda de ladrones que contaba los robos por decenas. El hecho de que uno de los responsables del mantenimiento de los edificios leyera las páginas del periódico IDEAL hace tan sólo cuatro días, donde se informó de que estos ladrones marcaban los pisos con hilos de silicona antes de robarlos, fue fundamental. Después llegó lo más importante, la intervención policial para acabar con esta banda.

Si esta persona no llega a saber el porqué de esas marcas de silicona en los marcos de las puertas, no habría podido comunicar a la Policía Nacional nada y esta historia no hubiera podido tener este desenlace. Todo ha ido encadenado.

Galería. RAMÓN L. PÉREZ

Antes de su detención habían robado más de 75 viviendas en distintos distritos de la ciudad: Centro, Norte, Beiro, Chana, Genil y Ronda. Previamente a marcar los pisos con los hilos de silicona, estudiaban detenidamente qué viviendas se encontraban habitadas y cuáles no. Y la tercera fase era entrar en estos pisos; y lo hacían, casi siempre, sin siquiera forzar la cerradura. Introducían una máquina en la cerradura que desquitaba los puntos de seguridad anclados a la puerta cuando se cierra con las llaves. Después manipulaban el resbalón de la puerta para entrar. Una vez en el interior buscaban dinero, joyas y objetos de valor. Incluso en algunas viviendas han hecho descansos para tomar alguna bebida refrescante y patatas fritas de bolsa.

No es la primera vez que el grupo de Robos de la Policía Nacional, responsable de esta investigación, se encuentra con bandas de Europa del Este robando pisos en la capital granadina. Eso sí, ojalá sea la última vez porque desde julio hasta ayer ha sido toda una pesadilla.