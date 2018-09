Un robo frustrado de 'maría' a gran escala acaba en tiroteo en Loma Verde Calle Los Madroños de la urbanización Loma Verde donde sucedieron los hechos. / PEPE MARÍN Los restos de sangre hallados confirman que hubo heridos y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Jueves, 27 septiembre 2018, 00:48

La dichosa marihuana otra vez y en esta ocasión no en una zona marginal, sino más bien todo lo contrario, en una de las urbanizaciones de Albolote más cotizadas, en Loma Verde. Un vecino contactó sobre las 2.50 horas de la pasada madrugada del miércoles con el servicio de emergencias del 112 para informar de que estaba escuchando una pelea con golpes y dudaba de si se estaban utilizando armas o no. Concretamente, fijaba el hecho en la calle Los Madroños de la urbanización Loma Verde de Albolote.

A la zona acudieron Guardia Civil y Policía Local de Albolote, que pudieron constatar que allí se había registrado un tiroteo y había uno o más heridos porque hallaron restos de sangre en la zona. Todo apunta, según la información recopilada por este periódico, a que hubo un enfrentamiento armado entre los ocupantes de una vivienda de esta calle, que tenían la casa alquilada, y los ocupantes de un turismo BMW de color negro que se dieron a la fuga tras la refriega. No hay detenidos, de momento, pero los investigadores del instituto armado disponen de datos para poder identificar, al menos, a algunas de las personas participantes en este enfrentamiento armado.

El escenario del crimen viene a repetirse una vez más en Granada por culpa de la marihuana. Los ocupantes del vehículo sabían muy bien que en esa vivienda de la urbanización Loma Verde había marihuana y seguramente acudían a robarla o a dar un 'vuelco', como popularmente se conocen este tipo de acciones. Los inquilinos de la casa se hicieron fuertes y no cedieron ante las amenazas de los ocupantes del vehículo. Esa defensa a ultranza de la plantación para evitar el robo se saldó con disparos e intercambio de golpes. La Guardia Civil no pudo entrar a la vivienda porque carecía de una orden de registro en esos momentos. Los agentes tuvieron que esperar más allá de las ocho de la mañana para conseguir la citada orden judicial y entrar a la casa. Allí encontraron marihuana, aunque desde el instituto armado no han concretado la cantidad exacta de cannabis sativa incautada en esta intervención. Sí ha trascendido que el alijo es una cantidad importante de esta droga preparada ya para su venta. Mientras llegaba o no la orden judicial, la casa estuvo vigilada en todo momento.

Tanto la Policía Local de Albolote como la Guardia Civil estuvieron merodeando por la zona para asegurarse de que los participantes en la refriega habían huido o estaban escondidos por la zona. Finalmente, no encontraron a nadie.

La vivienda ocupada por los dueños de la marihuana estaba alquilada y situada en una zona estratégica, junto a las autovías A-44 y A-92 y frente a un descampado plantado de olivos, por lo cual salir de allí y perderse rápidamente en dirección a la capital granadina o hacia cualquier otro sitio resulta fácil. Así lo hicieron los participantes en este enfrentamiento.

Seguramente que las dos partes, tanto los dueños de la marihuana como los ocupantes del turismo habían concertado una compraventa de marihuana, y una vez ya dentro de la vivienda comenzó la refriega para robar el cannabis, unos, y defenderlo, los que lograron quedarse en el interior de la casa y que posteriormente huyeron también.

La Guardia Civil de Maracena mantiene abierta una investigación para tratar de localizar a los participantes en este tiroteo.

Los 'vuelcos' de marihuana permiten a las mafias hacerse con importantes cantidades de esta droga sin necesidad de cultivarla. Además, juegan con la ventaja de que estos robos o 'vuelcos' nunca van a ser denunciados porque el denunciante también incurriría en un delito contra la salud pública al estar en posesión de droga. Esta es una de las razones que ayuda a multiplicar este tipo de hechos delictivos en la provincia de Granada desde hace ya más de seis o siete años. En uno de estos vuelcos hubo un muerto hace ya cuatro años, 'El Nata', quien perdió la vida en un tiroteo en La Zubia. Los autores fueron detenidos.