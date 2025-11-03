El robo de dos guitarras a una banda desata una ola de apoyo en la escena musical granadina

Las guitarras son muy personales. No son solamente instrumentos de música. Son recuerdos, aprendizajes, pasiones, sentimientos, esfuerzo, felicidad o recompensa. Aveces, hasta éxito. Lo sabe ... muy bien el guitarrista Alfredo Flores junior, que junto a Pau Martín (voz), Jorge Flores (batería) y Manuel Alonso (bajo), vieron como la velada del sábado por la noche se convirtió en una velada funesta. Para olvidar.

Alfredo Flores junior, hijo de Alfredo Flores, historia viva de la música en Granada –no en vano ha pasado en las últimas cuatro décadas por grupos tales como Johnny Roll y Los Traviesos, Lucky Lucke, 091, Amparanoia y Los Lagartos–, volvía del bolo musical en el bar Bremen, ubicado en la placeta Sillería, en el entorno de Plaza Nueva, para recoger su automóvil que había aparcado en San Agustín.

Había tocado con una formación que para la ocasión se llamaba '4Tunes'. Como tantos músicos de la ciudad, comparten bandas y nombres según bolos y momentos. Esta vez, para un recital en el que el soul prevalecía en la atmósfera. La sorpresa llegó cuando comprobó que le había sustraído dos guitarras, heredadas de su padre. Se trata de unos instrumentos que pueden alcanzar quinientos euros de valor cada uno de ellos, pero con un altísimo valor sentimental. «Son modelos clásicos, de los que ya no se fabrican». Una de ellas, de hecho, es una Fender Teleacustic Sunburst, toda una joya para los amantes de las guitarras.

Denuncia e investigación

Los siguientes pasos que ha tomado Alfredo Flores han sido presentar una denuncia formal en la comisaría de la Policía Nacional y comunicarlo a todos sus amistades y colegas del gremio. En la denuncia se explican los hechos acaecidos y se añade además que hay cámaras de vigilancia en el aparcamiento de San Agustín. De hecho, se sospecha de una persona que merodea por el lugar. Estos datos, según explica el portavoz de la Policía Nacional por teléfono a este periódico, pasan directamente al grupo de Robos de Policía Nacional, que dirige las investigaciones para aclarar el suceso e identificar a esta persona

según el testimonio aportado en la propia denuncia que nace del visionado de las cámaras de vigilancia.

También lo han comunicado a sus amigos y colegas del oficio a través de grupos de Whatsapp. La reacción de la escena musical granadina has sido fulminante y ha generado una ola de apoyo y solidaridad. Personajes de primera fila como Eric Jiménez, batería de Los Planetas y lagartija Nick;o Paco Burgos, programador musical del Zaidín Rock, han condenado el robo y piden que se aclare de inmediato y se devuelvan las guitarras a su dueño en el menor tiempo posible.

De momento, en medio de la investigación policial y la condena de los músicos de la ciudad, las dos guitarras robadas entran a formar parte del museo de la infamia donde se encuentran guitarras robadas a músicos insignes de todo tipo. Desde el guitarrista de Iron Maiden, que se la levantaron en Atenas;hasta Amparo, que todavía sueña con su especialísima guitarra azul. Nadie se libra.