Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada

La Guardia Civil, en el marco de la operación Molkas, ha puesto a disposición judicial a tres personas, de entre 35 y 45 años, como ... presuntos autores de un delito de daños por incendio en un vehículo, un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa y otros dos delitos de robo consumado de vehículos a motor, piezas de vehículos, herramientas y objetos varios en un desguace y en varios talleres de la provincia de Granada.

Estos hechos, que tuvieron lugar durante el mes de septiembre, se iniciaron con el robo de un camión grúa en un desguace de la localidad de Churriana de la Vega, donde también fueron sustraídas diversas herramientas y objetos de valor, además de otro vehículo a motor y un remolque.

Los tres implicados, con conocimientos en mecánica de automoción, se habían coordinado entre sí para efectuar la sustracción de determinados vehículos a motor por encargo y así conseguir piezas concretas para obtener beneficio económico de su posterior venta a particulares bajo encargo, y en chatarrerías de la provincia granadina. Los ahora detenidos decidieron sustraer un camión grúa para llevar a cabo el robo de otros vehículos, aprovechando que estaban aparcados para reparación en las inmediaciones de talleres mecánicos.

El modus operandi consistía en servirse de la grúa para el traslado de esos vehículos a otros lugares, donde permanecían ocultos, y así poder trabajar en ellos, extrayendo las piezas interesadas. Incluso en uno de los casos, los autores llevaron uno de los vehículos a una zona escondida, en el término municipal de Dúrcal, y lo incendiaron con la finalidad de ocultar pruebas del delito, tras haberle quitado diversas piezas del chasis y del motor.

El equipo Roca de la Compañía de Armilla fue el encargado de iniciar las investigaciones tendentes a determinar la autoría de los robos y los daños producidos. Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que en las inmediaciones de un taller de Motril había tenido lugar un intento de sustracción de vehículo con el mismo modus operandi y que los presuntos autores, que a la postre serían dos de los encartados en la operación de la Guardia Civil, habían sido detenidos por la Policía Nacional. Estos hechos pudieron ser vinculados con la información obtenida previamente por los agentes investigadores con el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia y la recopilación de información por diversas fuentes policiales, testimonios ciudadanos e identificaciones de las patrullas.

Como resultado de un minucioso trabajo, en colaboración con el Área de Investigación de la Guardia Civil de Armilla, los agentes procedieron a la localización, detención y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada de los tres presuntos autores de los delitos mencionados, los cuales han quedado en libertad con cargos.

De igual forma, los agentes investigadores han podido recuperar gran cantidad de los efectos y vehículos sustraídos.