Una cámara graba la grúa robada transportando uno de los coches sustraídos

Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a tres individuos por estos hechos

C. L.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:35

La Guardia Civil, en el marco de la operación Molkas, ha puesto a disposición judicial a tres personas, de entre 35 y 45 años, como ... presuntos autores de un delito de daños por incendio en un vehículo, un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa y otros dos delitos de robo consumado de vehículos a motor, piezas de vehículos, herramientas y objetos varios en un desguace y en varios talleres de la provincia de Granada.

