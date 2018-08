Se llevan 60.000 euros en móviles en el octavo robo en un mes Tienda Cash-Phone asaltada ayer en el centro comercial Serrallo. :: PEPE MARín / PEPE MARÍN En sólo un mes han asaltado ya ocho establecimientos con el mismo 'modus operandi' en la capital granadina, todos de madrugada y rompiendo los escaparates con mazas JOSÉ RAMÓN VILLALBA Jueves, 23 agosto 2018, 01:14

Cinco individuos encapuchados y con guantes asaltaron la madrugada de ayer dos tiendas de telefonía móvil ubicadas dentro del centro comercial Serrallo. Solo de una de ellas, Phone-House, se llevaron un centenar de móviles de alta gama, cuyo valor en el mercado supera fácilmente los 60.000 euros. Después subieron a la planta de arriba y rompieron el cristal de entrada a la tienda Cash-Phone, dedicada a la venta de dispositivos de segunda mano, donde según los responsables fueron más cuantiosos los destrozos efectuados por los ladrones que la cuantía del botín obtenido en teléfonos.

El asalto se registró pasadas las cinco y veinte horas de la madrugada. Los ladrones se bajaron de un vehículo de alta cilindrada de color negro, rompieron una puerta de cristales ubicada en la entrada del centro comercial Serrallo y se dirigieron a la planta de abajo, donde está ubicado el local de Phone House. Allí utilizaron una maza para romper un lateral de la puerta de cristales e introducirse por ahí para desvalijar los dispositivos ubicados en las estanterías de exposición y posteriormente entrar al almacén. «Se han podido llevar un centenar de teléfonos», comentó ayer una empleada de este establecimiento.

Después subieron arriba para entrar a la tienda de Cash-Phone donde se llevaron todo lo que tenían al alcance entre fundas de móviles y dispositivos. No contentos con estos dos golpes, derribaron la cristalera de una agencia de viajes ubicada junto a la tienda de Cash-Phone para intentar pasar a otro local aledaño dedicado a la venta de productos Apple, pero no lo consiguieron. El ruido de las alarmas y la movilización de la vigilancia privada de este centro comercial les obligó a huir de forma inmediata. El robo no duró más de tres minutos desde la apertura de la puerta principal hasta el intento de abrir la tercera tienda en la que no lograron entrar. Los cinco individuos volvieron sobre sus pasos, se montaron en el vehículo de color negro que esperaba en la puerta y tomaron la autovía para desaparecer de la escena del delito.

La Policía Nacional se movilizó de forma muy rápida pero no logró dar con los ladrones. Los agentes del área de Científica estuvieron durante la mañana de ayer recabando pruebas, tanto de las cámaras de seguridad como de las posibles huellas que hubieran podido dejar los cacos.

Más de 186.000 euros

Con el asalto de estas dos tiendas ya van ocho robadas, todas de telefonía móvil, desde el pasado 23 de julio hasta la madrugada del 22 de agosto. Una pesadilla para los propietarios de estos comercios que más temprano que tarde finalizará gracias a la investigación policial. En estos ocho asaltos, la forma de actuar siempre ha sido la misma: robo a tiendas de telefonía rompiendo los escaparates o puertas de acceso con mazas para huir en vehículos, casi siempre sustraídos. Los turismos modelo Seat León y los BMW son los más escogidos por esta banda para huir.

Entre los ocho robos a las distintas tiendas asaltadas se han podido llevar más de 186.000 euros en dispositivos móviles de alta gama, aunque en uno de los robos tuvieron que abandonar 20.000 euros en teléfonos móviles que no pudieron llevarse después de una persecución de un vehículo de la Policía Nacional contra el coche utilizado por los ladrones que abandonaron cerca del centro comercial Kinépolis la madrugada del pasado 30 de julio.

La Policía Local de Granada también los tuvo muy cerca el 3 de agosto cuando estuvieron persiguiendo por la autovía de la Costa al vehículo utilizado por los ladrones, pero una peligrosa maniobra de los cacos, a la altura de la salida de Alhendín, dejó al vehículo policial fuera de juego. Desde ese 3 de agosto, los componentes de esta banda no habían vuelto a aparecer en escena.

De momento no hay detenidos y hay una investigación policial bastante avanzada.

Los modos de actuar en Granada en los ocho asaltos registrados hasta el momento son muy similares a los efectuados en otras ciudades andaluzas recientemente, tanto en Sevilla, como en las provincias de Córdoba y Jaén. En el caso de la capital hispalense, donde robaron otro Carrefour para desvalijar tres tiendas de telefonía, los asaltos a estos comercios de telefonía móvil coincidieron con la salida de la cárcel de un individuo sevillano especializado en este tipo de golpes que tenía fijación con los aparatos de telefonía móvil. Sin ir más lejos, la pasada madrugada también desvalijaron otra tienda de telefonía en la localidad sevillana de Dos Hermanas, aunque se desconoce si existe o no algún nexo entre ambos golpes registrados durante madrugada de ayer.