Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ideal

Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada

Le pidió ayuda para comer y, tras recibir la solidaridad del joven, le agredió para quitarle el teléfono

Ideal

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:34

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 48 años de edad como presunto responsable de un robo con violencia a joven de 20 años. Al chico inicialmente le abordó el ladrón para pedirle comida, a lo que el joven accedió acudiendo juntos a un supermercado y realizando dicha compra. Posteriormente, y cuando se hubo ganado su confianza, le pidió el teléfono para realizar alguna llamada. Después de la tercera llamada, el varón de 48 empujó con fuerza al joven contra el suelo, perdiendo el conocimiento. Al recobrarlo el agresor se había ido con su teléfono. Una patrulla policial consiguió identificarle y detenerle minutos después. Ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en las calles cercanas a la estación de autobuses. Un joven que estaba por la zona fue abordado por un varón y una mujer que le pedieron ayuda y si les podía comprar algo de comida. Con la intención de echarles una mano, se acercaron juntos a su supermercado cercano y allí les compró un par de artículos de alimentación que le solicitaron. Al salir, el varón le pidió si podía dejarle el teléfono para hacer un par de llamadas, a lo que el joven accedió.

Sin que el joven lo esperase después de la tercera llamada, el varón al que previamente había ayudado le empujó con las dos manos en el pecho causándole una fuerte caída. Después de un aparatoso golpe y al recuperar la conciencia, observó como el individuo que le había propinado el empujón ya no estaba, así como el teléfono que le había prestado para las llamadas. Tras estos hechos, se acercó a la misma estación de autobuses para pedir ayuda a la Policía Nacional.

Una patrulla recopiló toda la información de lo ocurrido, y comenzó la búsqueda e identificación del presunto agresor. A los pocos minutos del robo pudieron localizar a una persona que coincidía plenamente con las características aportadas por la víctima, que pudo además corroborar esta identidad.

El varón y presunto autor del robo afirmó que había entregado minutos antes el teléfono a una amiga en una cochera cercana. Después de llevar a cabo la detención de esta persona por un delito de robo con violencia, los agentes acudieron a dicha cochera donde pudieron recuperar el terminal móvil para entregárselo a su legítimo propietario.

El detenido, de 48 años de edad, tiene en su haber más de una veintena de antecedentes policiales. Ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  4. 4 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  5. 5

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  6. 6 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  7. 7 Descubre en autobús el patrimonio del Área Metropolitana
  8. 8

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  9. 9 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  10. 10

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada

Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada