Risas y emociones: 'La Vida Resuelta' conquista los teatros de Granada

En una sala de espera repleta de muñecos de peluche y puzles desordenados, cinco personajes se cruzan frente a la misma pregunta: ¿qué significa tener ... la vida resuelta? Parejas, exparejas, amantes ocasionales y liantes profesionales construyen un retrato generacional lleno de humor y ternura. Cada diálogo, un instante de revelación sobre lo cotidiano.

El próximo 14 de diciembre a las 18:00 horas, el Teatro Municipal del Zaidín «Isidro Olgoso» abre sus puertas a esta experiencia teatral que no se olvida. Entradas disponibles en Oferplan Granada de IDEAL, a un precio exclusivo para quienes buscan algo más que teatro: buscan magia compartida.

La Compañía Fantabulosa tiene una voz propia. Mientras otros tropiezan, sostenidos solo por entusiasmo amateur, Fantabulosa demuestra que el teatro aficionado puede aspirar a la excelencia absoluta. Rigor, hambre escénica y una delicada alergia a la mediocridad: esa es su fórmula.

La Vida Resuelta funciona como un reloj suizo. Ritmo, verdad y risa inteligente se entrelazan con naturalidad. En semanas recientes, la compañía ha sumado dos premios más a su impresionante colección: más de quince galardones en tres años de gira. Pero los trofeos importan poco. Lo que realmente deslumbra es que cada teatro que pisan queda completamente lleno. Un logro casi sociológico en tiempos donde llenar plateas es un lujo.

El guion, obra de los creadores de series icónicas como Aída y 7 Vidas, deslumbra por su agilidad y ternura. Sueños, frustraciones, deseos cotidianos: todo se entrelaza para convertir lo trivial en espejo de nuestra propia búsqueda de sentido. La felicidad no es un destino: es una colección de momentos compartidos, errores, aciertos y complicidades.

En La Vida Resuelta, el humor cohabita con la melancolía. Lo que podría ser un simple retrato de relaciones se transforma en un elegante cuestionamiento sobre anhelos y libertad de elección. Pensar y reír al mismo tiempo: eso es lo que pocas compañías logran. Fantabulosa lo hace con estilo.