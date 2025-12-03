Rifirrafe en el Parlamento andaluz a cuenta del caso de la Policía Local de Granada

La aparición del nombre de César Díaz en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dentro del macroproceso con 43 implicados ... por supuestas irregularidades en oposiciones y promociones internas en la Policía Local, ha provocado un nuevo rifirrafe en el Parlamento andaluz con un cruce de acusaciones de corrupción entre PSOE y PP.

El diputado granadino del PSOE Gerardo Sánchez ha planteado una pregunta a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, para instarle a aclarar qué acciones tomará respecto al que fuera concejal de Protección Ciudadana en Granada con el PP, César Díaz, el actual director gerente del Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada, que depende de su consejería.

Sánchez ha recordado que el informe de la UDEF revela que en agosto de 2021 se formó un grupo llamado internamente 'KGB' en el que estaba César Díaz, entonces portavoz del PP y responsable político de la Policía Local en el Ayuntamiento de Granada. El diputado socialista ha incidido en que esta «mafia» no solo «amañaba oposiciones» sino que también «quitaba multas a cargos del PP, se dedicaba a espiar y cometía prevaricación y fraude». Sánchez se ha referido así a la información privilegiada que, supuestamente, se utilizaba con fines políticos para confrontar al gobierno socialista del Ayuntamiento de Granada.

«Espiaban y trasladaban información privilegiada y reservada para poder utilizarla contra el gobierno y el mismo informe dice que había contraprestaciones, poder seguir realizando su amaño cuando el PP volviera al gobierno de la ciudad», ha señalado Sánchez en el Parlamento.

Ante estos indicios, Sánchez ha instado a la consejera Rocío Díaz a tomar medidas. «Este concejal es hoy el director del gerente del Consorcio de Transportes que está en su departamento, este señor está protegido en este puedo. ¿Lo va a cesar, piensa hacer algo o va a dejarlo en su responsabilidad convirtiéndose usted en cómplice?» ha espetado a la consejera.

Transparencia y legalidad

La respuesta de Rocío Díaz ha sido otro ataque a cuenta de los casos de corrupción socialistas: «¿Cómo no se sonrojan cada vez que hablan de corrupción? No me lo explico?«, ha dicho, respaldada por los aplausos de su bancada.

La consejera ha defendido los principios de «transparencia y legalidad» que rigen la gestión del Consorcio del Área de Transportes, así como su rendimiento de cuentas y ha recriminado al diputado socialista que ponga en duda la labor del gerente y de su equipo que están dando «pasos firmes en la movilidad metropolitana».

«Intenta desviar la atención con cortinas de humo sobre una gestión transparente cuando la corrupción a ustedes les explota a nivel nacional», ha incidido Díaz, recriminando también a los socialistas que hablen de «ceses y ética cuando no demuestran nada».

«Ni siquiera está investigado, ustedes no pueden decir lo mismo, quieren hacer ruido político. Su partido es rehén de Pedro Sánchez y de su mala política. Ustedes han mentido en temas tan importantes como la sanidad y la Fiscalía ha desmontado sus mentiras. Han atacado a los sanitarios, a nuestros profesionales y no pueden venir aquí a dar ejemplo de nada porque o son ejemplo de nada, pidan perdón», ha concluido la consejera en tono vehemente.