Los Reyes Magos se olvidan del centro de Granada

Granada Viernes, 4 enero 2019

La dependienta nos acoge en su tienda como los abuelos que abren la puerta a sus nietos en Nochebuena. Cálida, educada y profesional, su dedicación es exquisita. De hecho, es extraordinariamente exquisita. Tanto que, sin querer, provoca cierta sospecha. Y la sospecha no tarda en despejarse, cuando llegamos a la caja y, con una sinceridad aplastante, nos dice más o menos esto:

«Perdonad que me emocione tanto. Está siendo una Navidad muy difícil aquí, en el centro de Granada. Todos los años hacemos números pensando en que la Navidad nos dará un colchón con el que podremos tirar el resto del año, pero no. Este año está siendo muy duro... Todo el mundo se va a los centros comerciales grandes, que no tengo nada en contra de ellos, que están muy bien y eso, pero nos están matando. Es tan fácil ir a ellos, ponen tantas facilidades, que la gente se va allí a comprar. Joder, si hay hasta autobuses directos desde los pueblos para ir al centro comercial. Vaya, perdonad, es que estoy un poco triste. Creo que de esta Navidad no paso. Tendré que cerrar. Y no soy la única. Somos muchas las tiendas que no pasaremos de esta Navidad, es insostenible. En fin, que gracias por apoyar el comercio del centro. Perdonad la chapa. Muchas gracias».

He intentado reproducir prácticamente todo lo que nos dijo, así, del tirón, más como un desahogo interno, como una necesidad fisiológica, que como un llanto. Nosotros, con el rostro desencajado, nos limitamos a escuchar, a pagar y a desearle un feliz año. De vuelta a la calle, a Puentezuelas, realizamos un ejercicio que deshizo el espejismo. Porque la calle, como el resto de calles del centro de Granada, está a rebosar: hay una marea de cabezas ondeando alegremente frente a los escaparates. Nuestro ejercicio consistió en echar un simple vistazo dentro de las tiendas para descubrir que, lamentablemente, la mayoría están a medio gas.

Qué triste -qué injusto- sería que la Navidad fuera el chasquido de Thanos para el comercio de Granada. Apoyar a los comerciantes locales es apoyar a nuestra ciudad; es un acto tan necesario como egoísta: los necesitamos. Necesitamos esas tiendas que nos dan personalidad, carisma y embrujo; a esa gente que se desvive, que apuesta, que son el pulso latente de la ciudad. Si seguimos así, terminaremos siendo vecinos de una franquicia, no de Granada.

No sé si estamos a tiempo, pero, por lo que pueda valer, añadan en su carta a los Reyes Magos, si es posible, un último detalle. Un milagro para el centro de Granada.