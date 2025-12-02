Los 'Reyes' de la Diputación traen de vuelta a Granada los vuelos de Santander y Nantes

Los granadinos que estén pensado todavía en realizar una escapada navideña van a tener dos destinos más donde poder volar desde el aeropuerto Federico García ... Lorca: Santander y la ciudad francesa de Nantes. Las rutas, que estarán operadas por la compañía nacional Volotea, son un particular regalo de Reyes adelantado de la Diputación provincial granadina, ya que llegan de la mano de los contratos públicos financiados por la institución para potenciar las conexiones del aeropuerto.

La ruta con Santander comenzará a funcionar el 5 de diciembre y ofertará dos vuelos semanales, los martes y viernes, que, desde este puente de la Constitución, dejarán Santander a una hora y media de trayecto de Granada. Está previsto que el jueves por la mañana, el presidente de la Diputación provincial, Francisco Rodríguez, ofrezca una rueda de prensa en Santander acompañado por los consejeros de Turismo y Fomento del Gobierno de Cantabria, para dar a conocer los detalles del acuerdo en el que se enmarca la llegada de la nueva ruta.

En el año 2022, Granada recibía por primera vez una conexión aérea con Santander como 'regalo' por parte del Gobierno de Cantabria, en el marco de los contratos públicos para potenciar las conexiones del aeropuerto Seve Ballesteros. La conexión, operada entonces por la compañía Air Nostrum, estuvo activa durante las temporadas veraniegas hasta el pasado año 2024, gracias al apoyo institucional del Gobierno de Cantabria. Ahora es la financiación conjunta entre Granada y Cantabria la que la trae de vuelta.

Mucho más tiempo ha habido que esperar para que Granada vuelva a estar conectada directamente con la ciudad francesa de Nantes, una de las conexiones internacionales que operaba Easy Jet y que se perdieron con la pandemia. La ruta también aterrizará ahora en el Federico García Lorca gracias a los contratos publicitarios de la Diputación provincial y operará a partir del 15 de diciembre. La institución provincial también desplegará un calendario de acciones promocionales que incluye la visita a la ciudad francesa.

La compañía Volotea, que opra ya la ruta con Oviedo, añadirá a su oferta desde el aeropuerto Federico García Lorca la conexión con Santander, a partir del 5 de diciembre y la de Nantes, que operará desde el 18 de diciembre y se convertirá en la primera ruta internacional de Volotea desde el aeródromo granadino.

«En Volotea mantenemos un firme compromiso con el sur de España, una de las regiones donde continuamos reforzando nuestra presencia y ampliando oportunidades de conectividad. De hecho, la compañía operará más de 20 rutas en toda Andalucía, donde actualmente también volamos desde Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera», señalan desde la compañía.

Además, explican a IDEAL que en este 2025 Volotea ofertará más de 41.500 asientos en sus rutas de Granada, lo que supone un incremento del 24% respecto a 2024. Por el momento, Madrid no está en su radar, pero desde Volotea mantienen la puerta abierta a incorporar nuevos destinos. «En Volotea siempre estamos abiertos a explorar nuevas rutas, si creemos que tienen potencial de desarrollo y encajan con nuestro modelo de negocio: conectar pequeñas y medianas ciudades europeas, especialmente en el sur de Europa y desde aeropuertos donde ya operamos», inciden.