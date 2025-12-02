Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un avión de Volotea en el aeropuerto de Granada en una imagen de archivo. A. A.

Los 'Reyes' de la Diputación traen de vuelta a Granada los vuelos de Santander y Nantes

La compañía Volotea operará la ruta nacional nacional que funcionó hasta 2024 y la conexión con la ciudad francesa que se perdió en 2020

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:33

Comenta

Los granadinos que estén pensado todavía en realizar una escapada navideña van a tener dos destinos más donde poder volar desde el aeropuerto Federico García ... Lorca: Santander y la ciudad francesa de Nantes. Las rutas, que estarán operadas por la compañía nacional Volotea, son un particular regalo de Reyes adelantado de la Diputación provincial granadina, ya que llegan de la mano de los contratos públicos financiados por la institución para potenciar las conexiones del aeropuerto.

