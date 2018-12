La revolución agraria de la mujer Miriam Romero, propietaria de una granja en Caniles, lima la pezuña de una cabra. / IDEAL Las mujeres ya pueden ser propietarias de explotaciones agrarias en un sector en el que tras la crisis los contratos se han masculinizado PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:28

El 90% de la superficie de Andalucía es rural y no habrá una nueva generación ni futuro en el sector agrario si la vida en el campo continúa siendo difícil, especialmente para las mujeres. El éxodo a las ciudades, el abandono de las tierras de cultivo y las profesiones más tradicionales han convertido a las 50.198 contratadas que registra el Informe de mercado de trabajo agrario de 2017 en toda la provincia en una auténtica resistencia. Duplicadas en número por los hombres, que sumaron durante el pasado año 111.689 contratos, es la realidad de una profesión minusvalorada en la que también hay que tener en cuenta que una gran parte de esas manos que trabajan la tierra es extranjera.

La agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca siempre han sido oficios masculinizados. Las mujeres estuvieron presentes trabajando de forma auxiliar las mismas horas que ellos, sin reconocimiento ni garantías. Fue en el año 2008 cuando la afiliación en el sistema especial agrícola de la Seguridad Social se equilibró y el número de contratos entre hombres y mujeres se repartió al 50%.

Sin embargo, nadie salió indemne de la crisis económica y una década después de su comienzo, hay más contratos en el sector agrario pero tres de cada cuatro son para ellos. El desequilibrio financiero en sectores más castigados como la construcción propició que en 2012 los hombres retomaran sus azadas y regresaran al campo. A día de hoy, en la provincia de Granada hay más contratos y el paro ha caído casi un 2% en el último año, aunque el desarrollo de los acontecimientos ha sido dispar para los hombres y las mujeres. Mientras la contratación ha crecido entre ellos un 3,87%, la de la mujer ha caído un 4,40%.

Dos hectáreas de trabajo y una jornada de «sol a sol», así es la vida de Eva Correa, agricultora y propietaria de una explotación de tomates cherry, pepino y mango en Motril. «Dos décadas en el oficio y soy agricultora por casualidad, quizás no estaba en el momento adecuado pero sí en el sitio», relata. «Ahora, con la edad, una piensa que ya no se le hace nada pequeño pero cuando tienes 20 años y entras en un mundo que no parece el tuyo tienes la misma dificultad que tiene cualquier mujer, madre y trabajadora que sale a la calle todos los días». Con seis personas a su cargo, Eva admite estar orgullosa del trabajo y la iniciativa de sus empleadas: «Entramos a trabajar con la luz del sol y dejar a los niños a las 6 de la mañana es difícil. Nos ayudamos unas a otras», manifiesta. Están comprometidas con la agricultura sostenible: «El hecho de que la mujer esté en el campo ha innovado y ha puesto la atención en puntos que estaban descuidados, como el cuidado del medio ambiente», alega.

Trabajo precarizado

A pesar de los esfuerzos y la motivación por mantener el campo, la empresaria admite que es un trabajo precarizado. «Cuando estás entre plásticos a 40 grados al sol o a bajo cero te acuerdas de que esta vida no es perfecta y que no está pagado lo que tu haces. Las grandes plataformas de supermercado compran a grandes escala y vende como quieren».

«La mujer siempre ha tenido un papel secundario, cuando ha trabajado a la par que el hombre y más. En mi pueblo, la primera que se iba monte arriba monte abajo, que ha ordeñado y ha cuidado de los animales ha sido la mujer del ganadero», manifiesta Susana Rojo, de 44 años, ganadera de Baza con una explotación de 4.500 cabezas de cerdo a su cargo.

En 2011 se aprobó la Ley de Titularidad Compartida para incluir en el registro a las mujeres que aparecían en la categoría de 'ayuda familiar junto a sus cónyuges sin que se reconociera su trabajo y considerándose éste una extensión de las labores domésticas. Sin embargo, no ha sido hasta 2018 con la aprobación de un nuevo decreto cuando ha comenzado a funcionar de manera óptima. Susana Rojo sostiene que la titularidad compartida «es un gran avance para nosotras casi tanto como que las mujeres podamos ser dueñas de nuestro propio negocio gestionando nosotras sin tener que compartir la propiedad con ningún hombre».

Ayudas «insuficientes»

A pesar de los esfuerzos institucionales, las mujeres aseguran que las ayudas y subvenciones son «insuficientes» para animar a los jóvenes a emprender su camino en el entorno rural. Susana apunta que el origen del problema es la consideración del trabajo agrario. «Mientras los productos no obtenga el valor que se merece no podemos pretender que ni las mujeres, ni los hombres quieran trabajar en esto. No puedo mantener a otro trabajador he hecho una inversión de más de 800.000 euros y tengo que pagar el préstamos y cubrir mis gastos. Ya no me salen las cuentas, no tengo sábados, domingos, ni un día de fiesta ni vacaciones», lamenta.

Lucía Arredondo, agricultora de tomates cherry, también de Baza, montó su invernadero en 2004 en el que trabaja como empresaria. Catorce años más tarde, tiene diez trabajadores a su mando en buena temporada y tiene que generar cien mil kilos de tomates año para percibir beneficios. Confiesa que «las subvenciones, aunque de gran ayuda, no son suficientes».

Rosario Velasco, agricultora de Alhama por tradición familiar, coincide en que no quiere subvenciones. «Sólo quiero que si mis tomates valen 50 céntimos me paguen 50 céntimos y no 3 céntimos», precisa. Una extensión que requiere una gran ocupación y más de ocho horas laborables al día. «La mujer está poco valorada en el campo. Se supone que es un trabajo demasiado físico y no estamos capacitadas para hacerlo. Yo puedo decir que es mentira», concluye.

Desde Alhama a Caniles, las reivindicaciones son las mismas en cualquier parte de la provincia. Miriam Romero, ganadera de 33 años con una explotación de 300 cabras asegura que «no todo el mundo tiene la posibilidad económica de montar una granja o cultivar». «Decidí cambiar mi vida, no quería estar lejos de la familia y volví a mi pueblo. De mi generación hay poca gente en Caniles. Miro y me pregunto dónde estarán mis compañeros del colegio». Miriam, aunque se lo ha planteado, no se ve trabajando de otra cosa: «Si yo en aquel momento hubiera sabido todos los problemas con los que me iba a encontrar habría tirado la toalla, pero esto es lo que me gusta», sentencia.

Pasan desapercibidas para la UE, pese a que el 40% de las ayudas de la PAC fueron solicitadas por ellas, unen fuerzas a través de organizaciones como la UPA o Afammer y piden que más mujeres obtengan una explotación propia para ser más visibles en el sector agrario.