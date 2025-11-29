Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Le reventó el ojo a un hombre en un pub de Granada y ahora va ir siete años a la cárcel Ideal

Le reventó el ojo a un hombre en un pub de Granada y ahora va ir siete años a la cárcel

El local ha de hacerse cargo del pago a la víctima de 150.000 euros en concepto de indemnización como responsable civil subsidiario

Europa Press

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:04

Siete años de prisión. Esa es la pena que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha impuesto a un hombre de 38 ... juzgado el pasado septiembre tras estrellar un vaso de cristal en la cabeza, en un pub del centro de la capital granadina a última hora de la madrugada del 17 de julio de 2022, a otro que requirió de un trasplante de córnea a causa de la agresión. El local ha de hacerse cargo del pago a la víctima de 150.000 euros en concepto de indemnización como responsable civil subsidiario.

