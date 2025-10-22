Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La edil de Economía, Rosario Pallarés, en una imagen de archivo. ALFREDO AGUILAR

El retraso en la tramitación de un contrato le cuesta a Granada 146.000 euros

El servicio de vigilancia de edificios municipales no se espera que se adjudique antes de que termine el año, según confirma Contratación

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:38

Comenta

Los retrasos a veces cuestan dinero. Es lo que le ha sucedido al Ayuntamiento de Granada, que tendrá que pagar 146.000 euros a la ... empresa encargada de la seguridad de los edificios municipales por un servicio realizado sin que haya contrato vigente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  2. 2 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  3. 3

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  4. 4 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  5. 5 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  8. 8

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva
  9. 9 Fallece el filósofo y catedrático de la UGR Juan Acero, un hombre «justo» y «bueno»
  10. 10

    La granadina que se dejó llevar por la física cuántica hasta Oxford

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El retraso en la tramitación de un contrato le cuesta a Granada 146.000 euros

El retraso en la tramitación de un contrato le cuesta a Granada 146.000 euros