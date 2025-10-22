El retraso en la tramitación de un contrato le cuesta a Granada 146.000 euros

Los retrasos a veces cuestan dinero. Es lo que le ha sucedido al Ayuntamiento de Granada, que tendrá que pagar 146.000 euros a la ... empresa encargada de la seguridad de los edificios municipales por un servicio realizado sin que haya contrato vigente.

El expediente ha sido debatido este martes en la comisión de Economía y Contratación, donde la responsable del área, Rosario Pallarés, ha dado cuenta de lo sucedido. Como ha reconocido la edil, se trata de un reconocimiento extrajudicial que el Consistorio ha tenido que aceptar después de que la empresa haya efectuado el servicio con el contrato ya caducada y sin que se hubiese adjudicado el nuevo. Las tareas a pagar corresponden a las realizadas por los trabajadores en la segunda mitad de 2024 e incluyen intereses de demora.

La situación, como ha admitido la concejala, no se ha arreglado aún. El contrato nuevo se encuentra todavía en tramitación y no se espera que se adjudique antes de que concluya el año. Eso quiere decir que el Ayuntamiento tendrá que hacer un nuevo reconocimiento de todos los servicios prestados a lo largo de 2025.

«Esta es la realidad. El servicio se está prestando y no hay contrato. Está todo en Contratación y se hará en 2026. Esperemos que se adjudique lo antes posible. Sea como sea, habrá dinero para abonar lo que falta», ha afirmado Pallarés.

«Preocupación»

Por su parte, tanto PSOE como Vox han afeado la imprevisión del equipo de gobierno. La concejala socialista Eva Fernández ha mostrado su «preocupación» por un retraso «que va a costar dinero a los granadinos con intereses» y ha lamentado una licitación que lleva más de un año y medio sin resolverse.

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, también ha mostrado su rechazo a lo sucedido y ha recordado que ya había advertido en comisiones anteriores de la situación de este expediente. «Se están dando servicios sin cobertura de contratos y al final hay que hacer reconocimientos extrajudiciales. Lo peor es que no son ni uno ni dos», ha criticado la dirigente.