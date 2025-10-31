Reto: recuperar la «máxima» independencia

Sara Bárcena Hernández Granada Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Los accidentes cerebrovasculares, el párkinson, la esquizofrenia, el trastorno del espectro autista y las quemaduras o amputaciones son solo algunas de las lesiones que pueden acabar con la autonomía de una persona para siempre. La lista es larga. Las consecuencias, incontables. En el marco del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, que tuvo lugar este pasado lunes 27 de octubre, los expertos en la materia recuerdan que, en esos casos, este tipo de rehabilitación puede ser «fundamental» para tratar de recuperar la «máxima» independencia.

En el barrio granadino del Zaidín, en una pequeña placeta a las espaldas de la calle Pintor Manuel Maldonado, se esconde uno de los principales recursos para la rehabilitación de pacientes neurológicos de la ciudad de Granada, el centro de rehabilitación de Fundación Aisse. Con más de 13 años de andadura, cuenta con un equipo multidisciplinar formado por siete fisioterapeutas, dos neuropsicólogos, un logopeda y un terapeuta ocupacional.

«Me interesaba tener trato directo con las personas y sentí que esto se me podía dar bien, que podía ser útil»

Este último es Luis Tello. Siendo un adolescente supo que quería dedicarse a algo relacionado con el mundo sanitario y cuando un profesor del instituto le habló de la terapia ocupacional lo tuvo claro. «Me interesaba tener trato directo con las personas y sentí que esto se me podía dar bien, que podía ser útil. Y en Aisse he encontrado mi sitio», comparte con IDEAL. Durante la visita de esta redacción, se encontraba en plena sesión con una mujer.

«Isabel, empuja un poco», le dijo. Ella, que estaba sentada a su lado, tenía el brazo izquierdo estirado sobre la mesa. Estaba ejercitando la mano con un cilindro de espuma. «Otra vez, fuerte», le insistió Luis. «Es un tratamiento de calentamiento y estiramiento del brazo para integrarlo después en una actividad. Hay personas que, a raíz de un ictus, por ejemplo, ya no son capaces de moverlo y a través de la terapia ocupacional se les intenta devolver la máxima independencia», explicó a este periódico.

«La ocupación son todas las actividades que una persona puede hacer en su día a día, como cocinar, ducharse o vestirse»

Juegos para rehabilitar

Cuando acabaron la ronda, el terapeuta ocupacional de Fundación Aisse en Granada fue a buscar una tabla específica. Tenía pinchos donde colocar comida y sirve para practicar tareas de cocina tan sencillas como cortar un tomate. La mujer se puso manos a la obra. Mientras tanto, Luis Tello preparó el siguiente ejercicio: coger pinzas de la ropa y engancharlas en un palo. «La ocupación son todas las actividades que una persona puede hacer en su día a día, desde cocinar, ducharse y vestirse hasta entrar al mundo laboral. Todo eso lo trabajamos a través de juegos y mejorando el agarre», señaló el profesional.

Ampliar Una mujer trabaja la fuerza de los dedos enganchando pinzas de la ropa en un palo de madera. S. Bárcena

Para que la rehabilitación sea efectiva, es «muy importante» que el trabajo se continúe en casa, lo que requiere estar «muy» coordinados con la familia, que en la mayoría de los casos es la cuidadora y sigue las recomendaciones. Los tratamientos se adaptan a cada paciente. Sus necesidades se evalúan a través de una entrevista inicial y una valoración de capacidad y el equipo prepara el plan a seguir. «Tenemos en cuenta su patología, pero sobre todo cómo le afecta», subrayó Tello. Las sesiones son individuales y duran 45 minutos.

El 70% de los adultos que acuden a terapia en Aisse ha sufrido un ictus; en niños, lo más común son enfermedades raras y trastorno del espectro autista

Fundación Aisse presta atención a 1.000 pacientes en Granada. En total, por el centro de rehabilitación del Zaidín pasan cada día cerca de un centenar de personas. En el caso de los adultos, el 70% ha sufrido un ictus, mientras que entre los niños, lo más común son enfermedades raras y trastorno del espectro autista (TEA). Para todos ellos, la terapia ocupacional es una disciplina «imprescindible». Según Luis Tello, «busca un tratamiento personalizado, aunque sigue siendo bastante desconocida en España, le falta reconocimiento».

Reporta un error