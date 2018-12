Retiran tres carpas ilegales enganchadas al alumbrado público y con barras de bar Dos agentes de la Policía Local observan una de las carpas instaladass en Pintor Gabriel Morcillo. / P. MARÍN Las denuncias vecinales por el elevado volumen de la música puso en aviso a la Policía Local que ayer protegieron a los operarios mientras actuaban en zona Norte JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Viernes, 28 diciembre 2018, 00:54

La Nochebuena sonó con más decibelios de lo acostumbrado en la calle Pintor Gabriel Morcillo del distrito Norte. Tres carpas ilegales, enganchadas al alumbrado público, con sus correspondientes barras de bar y la música a tope no dejaron dormir a los vecinos que trataban de conciliar el sueño. Las carpas volvieron a funcionar la pasada noche del miércoles y ayer fueron desmontadas por los operarios municipales y ante un importante despliegue de policías locales.

La instalación de las carpas no disponía de ningún tipo de permiso municipal. Tras efectuar distintas indagaciones, agentes de la Policía Local recibieron la pertinente información sobre el supuesto responsable de las mismas, a quien el miércoles por la tarde le remitieron una notificación para que las desmontara. Este sujeto, según la versión municipal, se desentendió del asunto y dijo que él no era responsable de ninguna de las carpas. Poco antes de que fueran desmontadas ayer por la mañana, sobre las 12 horas del mediodía, agentes de la Policía Local volvieron otra vez a notificar a este sujeto el mandamiento municipal para proceder a su desmonte. Volvió a hacer caso omiso.

Al menos una decena de agentes de la Policía Local, así como otros tantos operarios municipales se personaron en la calle Pintor Gabriel Morcillo ante la atenta mirada de decenas de vecinos que permanecieron expectantes a la labor de desmonte de las tres carpas. Finalmente no hubo ningún tipo de enfrentamiento con los vecinos y los operarios pudieron hacer su trabajo sin mayor problema. Lo primero que hicieron fue desenganchar del alumbrado público todo el cableado que alimentaba la luz y los equipos de sonido que han estado funcionando en estas tres carpas, al menos, en Nochebuena y la madrugada del miércoles. Después retiraron restos de botellas, una de las tres barras que quedaban allí instaladas, un sofá, cajas de bebidas, platos de plástico y las carpas. Allí había claras señales del jolgorio montado durante los días que han permanecido en pie.

Desautorizado

El Ayuntamiento ha desautorizado todas estas carpas porque no justifican su presencia y no cumplen los requisitos mínimos para poder autorizarlas. No reúnen las condiciones para conceder la pertinente licencia.

La negativa a autorizar estas carpas fue notificada y los propietarios de las mismas disponían de 24 horas para retirar las instalaciones levantadas en la vía pública. No lo hicieron.

El Ayuntamiento de Granada se convierte en fuerza subsidiaria, lo cual se traduce en que si los propietarios no las quitan de forma voluntaria, es el Consistorio granadino quien las retira de la calle, tal y como hicieron ayer, no pudiendo los dueños hacerse con las mismas hasta que abonen la correspondiente multa, que podría superar los 700 euros al tratarse de una falta grave, así como los gastos ocasionados por la retirada de estas carpas. Para colmo, a quien le habían notificado la retirada de las carpas bajó a la calle una vez desmontadas para pedir a los policías que se las entregaran. Lo cual no se hizo.

La pregunta es por qué en esta zona de la ciudad siempre se ha mirado hacia otra parte con este tipo de instalaciones y, sin embargo, un hostelero del Centro de la capital tributa por la instalación de mesas y sillas. Por qué en cualquier otra zona es impensable que se permita la colocación de carpas para el disfrute de particulares y aquí nunca ha habido problema en hacer la vista gorda con esta y tantas otras cosas más. Durante la Navidad de 2017 la Policía Local también actuó de oficio con la retirada de, al menos, seis carpas no autorizadas en el distrito Norte.

Los vecinos denunciantes

En esta ocasión, han sido los propios vecinos de la zona Norte quienes han presentado sus quejas por la presencia de estas carpas y quienes lo pusieron en conocimiento de la Policía Local, que actuó en primera instancia el miércoles por la tarde para exigir los permisos o autorizaciones municipales pertinentes. No será la única actuación policial. Los agentes acompañarán a los operarios municipales en cualquier otra que sea instalada en estos días tanto en esta zona como en cualquier otra.

La Policía Local ha abierto diligencias contra la persona a quien le notificaron el decreto para que procediera a la retirada de las carpas y en el caso de que reclame la propiedad de las mismas deberá abonar la correspondiente sanción económica, 700 euros, antes de poder llevárselas. La concejalía de Turismo, Comercio y Ocupación de la Vía Pública considera que el propietario o propietarios de estas instalaciones han vulnerado el artículo 38 de la ordenanza general de Circulación y Ocupación de Espacios Públicos sobre la necesidad de disponer de autorización para esa instalación.

La Policía Local también ha abierto diligencias por un presunto delito de defraudación en el fluido eléctrico ya que las tres carpas estaban conectadas al suministro público.

Tanto la concejalía del ramo como la Policía Local han dejado claro que no van a pasar por alto ni una sola de estas instalaciones ilegales en estos días navideños.

Todo apunta a que las tres carpas montadas en la calle Pintor Gabriel Morcillo estaban preparadas para celebrar la fiesta de Nochevieja. Tras la actuación policial de ayer, no podrá ser.