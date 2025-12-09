Retiran los cables aéreos de la glorieta de La Gloria con afecciones puntuales al tráfico rodado

La obra de la prolongación Sur del Metro de Granada, que promueve la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de ... Andalucía, procederá mañana, miércoles 10 de diciembre, a la retirada de los cables de media tensión de la glorieta de la Gloria y su traslado bajo tierra, donde quedarán de manera definitiva para que el metro discurra con seguridad en este tramo interurbano entre las localidades de Churriana de la Vega y Las Gabias.

Esta operación de reposición de los servicios afectados requerirá del corte de tráfico durante cinco minutos en la glorieta de intersección de las carreteras GR-3304 a Cúllar Vega y GR-3303 a Las Gabias, muy concurridas habitualmente. La maniobra se hará fuera de las horas punta, a partir de las 11.00 de la mañana, y con la colaboración de la Policía Local de Churriana de la Vega.

Anteriormente, se ha realizado la conexión soterrada del cableado nuevo. De esta forma, el miércoles se desconectará el tendido aéreo, se retirará el poste de tendido eléctrico de las proximidades de la glorieta y se desmontarán dos tramos de cable aéreo, para retirarlos con las debidas precauciones en una maniobra que requiere la coordinación con Endesa.

El poste de la luz se retirará con un camión grúa, cortándose el tráfico de forma puntual solo en la maniobra de izado y traslado que no debe durar más de tres minutos. Justo en esta zona es donde confluyen los tramos 1, de Armilla a Churriana de la Vega, y tramos 2, de Churriana de la Vega a Las Gabias, de la prolongación sur del metro de Granada. A continuación, se está construyendo el intercambiador de La Gloria, con un aparcamiento para los vehículos privados, y paradas de metro y autobuses interurbanos, junto a la subestación eléctrica de La Gloria.

Las obras de la prolongación Sur del Metro de Granada tienen un presupuesto de ejecución estimado de 87 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation, para una ampliación de casi cinco kilómetros de longitud y siete paradas, que prevé generar una demanda de viajeros adicional de dos millones de pasajeros al año. Esta prolongación dará servicio a más de 50.000 vecinos de la Vega granadina, a los que habrá que sumar la accesibilidad de otros municipios gracias a la construcción del intercambiador y el aparcamiento disuasorio en el conocido paraje de La Gloria.