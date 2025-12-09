Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras de ampliación del metro en La Gloria. Ideal

Retiran los cables aéreos de la glorieta de La Gloria con afecciones puntuales al tráfico rodado

La prolongación Sur del Metro de Granada afronta mañana la retirada de la línea de media tensión aérea y su soterramiento

C. L.

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:07

La obra de la prolongación Sur del Metro de Granada, que promueve la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de ... Andalucía, procederá mañana, miércoles 10 de diciembre, a la retirada de los cables de media tensión de la glorieta de la Gloria y su traslado bajo tierra, donde quedarán de manera definitiva para que el metro discurra con seguridad en este tramo interurbano entre las localidades de Churriana de la Vega y Las Gabias.

