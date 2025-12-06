Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Público en uno de los puestos del mercado de San Agustín, este jueves. PEPE MARÍN

La resurrección del mercado de San Agustín

Las dependencias municipales viven una nueva juventud gracias a la combinación de los puestos tradicionales y las nuevas propuestas gastronómicas

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:49

San Agustín está gozando una segunda juventud. Basta acercarse un mediodía de viernes o una noche de sábado para comprobar la vitalidad renovada de los ... antiguos puestos. Numerosos grupos de personas disfrutan acodados en mesas altas y barras mientras los platos salen rápidos de las borboteantes cocinas que ahora pueblan unas dependencias municipales que siguen oliendo a productos de mar frescos, a carnes recién despiezadas, a aceitunas aliñadas, a pan caliente, a mercado.

