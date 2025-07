Javier Zurita, abogado de la responsable del centro estético desarticulado en el centro de Granada, destaca que su cliente quedó en libertad provisional sin cargos ... y sin la interposición de medida cautelar alguna. La mujer, de 29 años de edad y de nacionalidad rusa fue detenida como presunta autora de delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

El letrado, del despacho Luna y Asociados, subraya que las clientas firmaban un consentimiento informado y el tratamiento aplicado por la estecién era una hidratación con ácido hialurónico y no un aumento de labios por la técnica russian lips. «La actividad de mi clienta no se hacía a escondidas. El centro, lejos de ser clandestino, se encuentra en una calle principal de Granada», explica el abogado. «Es una trabajadora autónoma que no cuenta con empleados y daba difusión a su trabajo por redes sociales. El resultado de los tratamientos estéticos era excelente y ninguna cliente presentó reclamaciones», afirma el representante legal en declaraciones a IDEAL.

A diferencia de la información publicada en algunos medios, la suma de dinero hallada en el local por las autoridades fue de aproximadamente 400 euros. La mujer llevaba varios años dedicada al negocio de los tratamientos de belleza. Cabe recordar que el aumento de labios es un tratamiento estético limitado a la medicina estética con titulación oficial. La detenida no contaba con esta titulación, pero sí con una «amplia formación», siempre según la versión de su abogado.