El restaurante que trae los sabores de Nicaragua a Granada: «Ofrecemos algo único»

En Granada hay bares y restaurantes prácticamente de todo tipo. Sin embargo, de entre todos los negocios dedicados a la gastronomía solo hay uno que ... puede presumir de ofrecer auténtica comida de Nicaragua y de Centroamérica. Se trata de Lagos & Volcanes, un establecimiento que antes estaba en el municipio de Armilla y que hace poco, el pasado mes de septiembre, decidió mudarse al número 5 de la Avenida de Italia de Granada capital.

Al frente del mismo están Lorena Betancourt y su marido Óscar Hernández, que dejaron su país hace ya siete años y que desde entonces viven en Granada. «En nuestro país la situación es muy mala, no podíamos progresar y no había futuro, así que decidimos venir aquí», explica Lorena a IDEAL.

Tras asentarse en Granada, echaban de menos tener un «rincón nicaragüense», así que tuvieron la idea de crear uno. Así nació Lagos & Volcanes, cuyo nombre es un reflejo de la identidad de su país, que es «una tierra de lagos y volcanes». «Aquí ofrecemos amor en cada cucharada y un ambiente familiar. Damos tranquilidad y sabor nicaragüense», comenta la propietaria del establecimiento.

Sobre la gastronomía de su país, explica que es «abundante, rica y diferente», con muchas combinaciones de sabores. «Somos conscientes de que son sabores nuevos para los granadinos pero la verdad es que están gustando mucho. Además, tenemos tapas para que la gente pruebe nuestra cocina». Y como recomendaciones para quienes les visiten, Lorena aconseja pedir la enchilada, los nachos cabrones o la carne de ternera o cerdo a la brasa, que son los grandes éxitos del negocio.

«La acogida que nos ha dado Granada no ha podido ser mejor, el recibimiento ha sido espectacular. En la inauguración no cabía un alfiler y desde entonces estamos llenos fin de semana tras fin de semana», asegura Lorena, que desvela que aunque todavía tienen que asentarse como «un referente en la ciudad», el objetivo pasa por expandirse y llegar a otras zonas tanto de Granada como del resto del país. «Nuestro sueño es seguir creciendo y ser un referente tanto para los nicaragüenses como para los españoles», finaliza.