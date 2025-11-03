Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El restaurante que trae los sabores de Nicaragua a Granada. Ideal

El restaurante que trae los sabores de Nicaragua a Granada: «Ofrecemos algo único»

Se trata de Lagos & Volcanes, un establecimiento especializado en gastronomía nicaragüense que abrió sus puertas en la Avenida de Italia el pasado mes de septiembre

Alberto Flores

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

En Granada hay bares y restaurantes prácticamente de todo tipo. Sin embargo, de entre todos los negocios dedicados a la gastronomía solo hay uno que ... puede presumir de ofrecer auténtica comida de Nicaragua y de Centroamérica. Se trata de Lagos & Volcanes, un establecimiento que antes estaba en el municipio de Armilla y que hace poco, el pasado mes de septiembre, decidió mudarse al número 5 de la Avenida de Italia de Granada capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

