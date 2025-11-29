Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El restaurante fue reformado a principios de año. Ideal

El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»

Se trata de La Niña, un negocio ubicado en el Camino Puente del Palo de Churriana de la Vega que abrió las puertas en el año 2020

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:20

Hasta 21 tipos de arroces y fideuá elaborados por un maestro arrocero valenciano, buenas carnes y unos cachopos que quitan el hipo. Esa es la ... receta del éxito de La Niña, un restaurante ubicado en el Camino Puente del Palo de Churriana de la Vega que desde principios de 2020 enamora a los granadinos a través del paladar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

