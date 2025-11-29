El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»

Hasta 21 tipos de arroces y fideuá elaborados por un maestro arrocero valenciano, buenas carnes y unos cachopos que quitan el hipo. Esa es la ... receta del éxito de La Niña, un restaurante ubicado en el Camino Puente del Palo de Churriana de la Vega que desde principios de 2020 enamora a los granadinos a través del paladar.

«El restaurante se llama La Niña por mi hija, ya que lo montamos justo cuando nació ella», cuenta a IDEAL Amelia, que es propietaria del establecimiento junto a su marido Jairo. Su suegra tiene un bar en la ciudad y ellos decidieron que también querían entrar en el sector de la hostelería. Sin embargo, los inicios fueron bastante más duros de lo que imaginaban, ya que su apertura coincidió con el confinamiento por el coronavirus.

«Cuando empezamos las cosas no fueron muy bien por la pandemia pero desde entonces no hemos parado de crecer y la verdad es que estamos muy contentos, todo nos está yendo muy bien ahora», reconoce Amelia. Sobre La Niña, explica que son un restaurante especializado en arroces. Y como su chef es valenciano, los arroces que ofrecen no tienen nada que envidiar a los levantinos.

«En el futuro, si las cosas siguen así, nos gustaría abrir otro restaurante. Es nuestra ilusión» Amelia Propietarioa de La Niña

«Tenemos muchos arroces, aunque los más vendidos son el meloso de pulpo y langostinos, el de presa, boletus y foie, y el arroz a banda y el meloso de rabo de toro». Sin olvidar otras delicias como el arroz de chuletón de ternera madurado, ya que también cuentan con carnes de alta calidad. De hecho, otra de las estrellas de la casa son los cachopos, que ofrecen con jamón reserva y queso añejo o con mango, cebolla caramelizada y queso de cabra.

A principios de este año, en marzo, hicieron una gran reforma que les permitió dar un nuevo enfoque al restaurante: «Desde entonces todo ha ido a más y ha crecido la demanda». De hecho, a raíz de esto han aumentado su presencia en redes sociales, fuente de la que cada vez reciben más clientela. «La gente se va muy contenta y eso es lo más importante. En el futuro, si las cosas siguen así, nos gustaría abrir otro restaurante. Es nuestra ilusión», finaliza Amelia.