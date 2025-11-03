Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Terraza de uno de los establecimientos de Amor Amar. Ideal

El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»

Aunque abrieron su primer establecimiento en Granada en 2024, David y Vanessa solo tardaron ocho meses en abrir su segundo restaurante en la ciudad

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:37

Comenta

Habitualmente los nuevos negocios necesitan cierto tiempo para asentarse, ser rentables y poderse definir como establecimientos exitosos. Sin embargo, ese no es el caso de ... David Romero y Vanessa Puerta, propietarios de Amor Amar. Y es que esta pareja puso en marcha su primer restaurante en Granada en mayo de 2024 y las cosas les fueron tan bien desde el principio que solo ocho meses más tarde ya estaban abriendo su segundo local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  2. 2

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  5. 5 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  6. 6 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  7. 7 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  8. 8

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»

El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»