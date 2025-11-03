El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»

Habitualmente los nuevos negocios necesitan cierto tiempo para asentarse, ser rentables y poderse definir como establecimientos exitosos. Sin embargo, ese no es el caso de ... David Romero y Vanessa Puerta, propietarios de Amor Amar. Y es que esta pareja puso en marcha su primer restaurante en Granada en mayo de 2024 y las cosas les fueron tan bien desde el principio que solo ocho meses más tarde ya estaban abriendo su segundo local.

Tanto el primer local, ubicado en la calle San Sebastián de la Gomera, como el segundo, que está en el número 123 de la calle Arabial, ofrecen exactamente lo mismo: comida casera que ofrece una combinación perfecta entre modernidad y tradición. «Estábamos trabajando en Mallorca pero queríamos volver junto a la familia porque tras la pandemia del coronavirus nos cambió el chip», reconoce a IDEAL David.

Y como era cocinero desde hace 18 años, tuvo muy claro que lo que debían hacer era montar su propio restaurante. «Ofrecemos cocina moderna pero a la vez tradicional, con elaboraciones totalmente caseras a las que les realizamos técnicas modernas», detalla el cocinero. «Después de abrir el primer local vimos que nuestra propuesta gustaba mucho, así que no lo dudamos y abrimos otro en Arabial», comenta Vanessa.

«La gente disfruta y repite, no paran de decirnos que hacía falta un negocio como el nuestro en el barrio» David y Vanessa Propietarios de Amor Amar

En cuanto al secreto de su rápido éxito, los dos propietarios de Amor Amar señalan que buscan adaptarse al cliente y ofrecer platos grandes, de primera calidad y pensados para satisfacer a todos los paladares: «Nos gusta que la gente disfrute». Destacan como especialidades las croquetas, los huevos rotos, que aseguran que son «muy diferentes» al resto, las carnes y la fritura de pescado, que es «la estrella de la casa».

Si la acogida fue buena en el primer local de Amor Amar, reconocen que la del segundo ha sido «un boom». «Desde que abrimos ha ido genial. Cada vez viene más gente y los fines de semana estamos siempre llenos. La gente disfruta y repite, no paran de decirnos que hacía falta un negocio como el nuestro en el barrio».

Sobre el futuro, tanto David como Vanessa tienen claro que les encantaría seguir creciendo y volverse a expandir abriendo otro local en una nueva zona de Granada. Pero pese a ese deseo, tienen los pies en el suelo y saben que lo más importante ahora es asentarse y «llevar al máximo nivel» a sus dos locales. «Vivimos entregados a este proyecto y el camino diario es duro. Si luego podemos abrir un nuevo Amor Amar, fantástico», finalizan.