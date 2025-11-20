Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Terraza de La Chistera Gastro Bar, en Pampaneira. Ideal

El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»

La Chistera Gastro Bar abrió sus puertas hace menos de un año en Pampaneira pero ya se ha convertido en un referente de la zona

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Unas vistas preciosas que permiten contemplar toda Sierra Nevada, un ambiente relajado para disfrutar sin prisa y una cocina tradicional refinada. Esos son los tres ... pilares sobre los que se sustenta el éxito de La Chistera Gastro Bar, un restaurante ubicado en el número 10 de la calle Real de Pampaneira que pese a llevar menos de un año abierto ya se ha consolidado como un referente en la Alpujarra granadina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  2. 2 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»

El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»