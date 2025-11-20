El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»

Unas vistas preciosas que permiten contemplar toda Sierra Nevada, un ambiente relajado para disfrutar sin prisa y una cocina tradicional refinada. Esos son los tres ... pilares sobre los que se sustenta el éxito de La Chistera Gastro Bar, un restaurante ubicado en el número 10 de la calle Real de Pampaneira que pese a llevar menos de un año abierto ya se ha consolidado como un referente en la Alpujarra granadina.

Abrieron por primera vez el pasado 3 de enero de este año y lo cierto es que desde entonces, tal y como cuenta a IDEAL Antonio Díaz, propietario del negocio, «está siendo un éxito». «Ofrecemos unas vistas de toda Sierra Nevada que son un privilegio. Además, estamos en Pampaneira pero un poco apartados, así que nos escapamos del bullicio del centro del pueblo». Y a eso hay que sumar su horno de leña, que les permite preparar muchos de sus platos al fuego y un servicio «sin prisa y cercano» para darle a la gente «lo que se merece».

En cuanto a su cocina, Antonio detalla que ofrecen una gastronomía tradicional pero con «toques de vanguardia». Entre sus especialidades están las migas y el plato alpujarreño, como no podía ser distinto para un restaurante de la zona, así como el pulpo, el entrecot y el abanico a la brasa. Y recientemente han añadido otro plato estrella a la lista: las carrilleras al chocolate de la Abuela Ili. «Las hacemos con el cacao de la Abuela Ili, de aquí de Pampaneira, y a la gente le encanta. Es un plato que está saliendo muy bien».

«La gente nos busca, quiere comer aquí y aprecia lo que estamos ofreciendo» Antonio Díaz Propietario de La Chistera Gastro Bar

Para ofrecer un ambiente todavía más mágico, los fines de semana suele organizar veladas musicales para amenizar las cenas, generalmente los sábados. Ese buen ambiente, sumado a un servicio amable y una cocina deliciosa, les vale para rozar una puntuación perfecta en las reseñas de Google, con 4,9 sobre 5. «Para mi es una satisfacción porque habla de un trabajo bien hecho. Una mala reseña te la ponen con nada pero una buena tienes que trabajarla. El cliente tiene que salir contento de verdad», asegura.

Sobre el hecho de haber conseguido ser uno de los negocios más exitosos de la zona llevando abiertos menos de un año, Antonio reconoce que le hace sentir «bastante orgulloso». «Los principios son complicados pero cada día hemos ido a más. La gente nos busca, quiere comer aquí y aprecia lo que estamos ofreciendo. La verdad es que de cara al año que viene me daría por satisfecho con que nos vaya como este año», finaliza.