La restauración del lienzo de la Batalla de Lepanto, próxima intervención en el Camarín de la Virgen del Rosario
La espléndida obra de Chavarito presenta pérdidas y apagado de las policromías
Granada
Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:12
La Hermandad de la Virgen del Rosario ya trabaja en nuevos proyectos para el Camarín. Una vez finalizada la nivelación del suelo del antecamarín de ... la Inmaculada, está previsto que en los próximos meses comience la restauración del espectacular lienzo de Chavarito que reproduce la Batalla de Lepanto. A expensas de la realización del diagnóstico, la pintura ha perdido casi todo su color y también presenta pérdidas en el cuarto inferior. Se nota, además, el efecto de las humedades.
La actuación será financiada con los ingresos obtenidos en el concierto de la World Monuments Fun, celebrado en el Palacio de Carlos V. La recaudación se destinará a este óleo, donde se ve en primer plano las galeras capitanas de la Liga Santa y del Imperio Otomano y a personajes como Juan de Austria, y al arreglo de la fachada de la iglesia de San Miguel Bajo.
El Camarín de la Virgen del Rosario es uno de los tesoros patrimoniales de Granada más desconocidos. Un tesoro para devotos, ya que a esa imagen mariana, de autor desconocido, se le atribuyen importantes milagros, pero también para historiadores y amantes del arte por dos motivos. Porque esa escultura guió a las fuerzas navales españolas en la Batalla de Lepanto, y por el impresionante programa pictórico de sus techos obra principalmente de Domingo Echeverría 'Chavarito', con el concurso menor de Tomás Ferrer y Tomás de Medialdea. Hay quien ha hablado de la Capilla Sixtina de Granada.
