José Antonio Palma, vocal de la Hermandad de la Virgen del Rosario, y el hermano mayor Ramón Marín. JORGE PASTOR

La restauración del lienzo de la Batalla de Lepanto, próxima intervención en el Camarín de la Virgen del Rosario

La espléndida obra de Chavarito presenta pérdidas y apagado de las policromías

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

La Hermandad de la Virgen del Rosario ya trabaja en nuevos proyectos para el Camarín. Una vez finalizada la nivelación del suelo del antecamarín de ... la Inmaculada, está previsto que en los próximos meses comience la restauración del espectacular lienzo de Chavarito que reproduce la Batalla de Lepanto. A expensas de la realización del diagnóstico, la pintura ha perdido casi todo su color y también presenta pérdidas en el cuarto inferior. Se nota, además, el efecto de las humedades.

