Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Fernández durante su visita a la Catedral de Granada. Ideal

La restauración de la Catedral saca a la luz los cambios en las fachadas de la torre

A finales del siglo XVI se aumentó la cimentación y se engrosaron los muros, una modificación que afectó a la imagen del monumento y ahora ha sido desvelada por los restauradores

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 15:46

Comenta

La reforma de la torre de la Catedral de Granada ha llegado ya al 60% de ejecución. Así lo ha confirmado este martes el arquitecto ... responsable de las obras, Diego Garzón, quien ha comparecido junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y representantes de la Curia para dar cuenta del avance de la intervención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  3. 3

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  4. 4 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  5. 5 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso
  6. 6 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  7. 7 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  8. 8

    Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos
  9. 9 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  10. 10 El infierno de Lidia en Granada: «Me he cambiado varias veces de centro por bullying y me han llamado de todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La restauración de la Catedral saca a la luz los cambios en las fachadas de la torre

La restauración de la Catedral saca a la luz los cambios en las fachadas de la torre