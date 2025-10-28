La restauración de la Catedral saca a la luz los cambios en las fachadas de la torre

La reforma de la torre de la Catedral de Granada ha llegado ya al 60% de ejecución. Así lo ha confirmado este martes el arquitecto ... responsable de las obras, Diego Garzón, quien ha comparecido junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y representantes de la Curia para dar cuenta del avance de la intervención.

Garzón ha destacado el desarrollo de la intervención, que ha permitido actuar ya sobre la fachada en dos de los tres niveles con los que cuenta la torre. El avance efectuado estos últimos meses, como ha recordado, ha permitido ya acabar con trabajos como los del mirador de coronación del monumento, que está completamente terminado, o del cuerpo de campanas.

A preguntas de los periodistas, el arquitecto ha dado pistas de los hallazgos realizados al calor de la intervención. Entre otros elementos, ha puesto en valor la aparición del forjado de suelo original de Alonso Cano, que fue sobre el que trabajó el artista y que se encuentra en un buen estado de conservación.

La intervención también está permitiendo conocer las diferentes fases por las que ha pasado a lo largo de su historia y ha permitido conocer detalles que no se sabían hasta ahora. Entre otras cuestiones, se ha podido ver que la gran intervención que sufrió el monumento entre 1590 y 1602 para consolidar la torre acabó con uno de los cuerpos que se había construido en ese momento, pero ha permitido conservar también las fachadas exteriores iniciales, que ahora están cubiertas.

Como ha contado, para evitar males mayores se aumentó la cimentación y, sobre todo, se engrosaron los muros, lo que ha permitido que ahora se haya podido ver las fachadas originales eran diferentes de las actuales.

También la actuación ha permitido conocer más detalles de la vida de los campaneros y comprobar cómo eran sus estancias a finales del siglo XVI, que todavía se conservan.

Todos estos elementos, como ha confirmado el arquitecto, van a ser puestos en valor una vez termine la actuación con la apertura a visitas de la torre. Garzón ha explicado que ya se está trabajando precisamente en un proyecto de adecuación para que los visitantes puedan conocer al detalle cómo era la torre y cuál fue su evolución posterior, además de disfrutar de una de las vistas más impresionantes de la ciudad desde el mirador que coronará el monumento.

Final de las obras

El arquitecto ha expresado que el calendario de obras prevé que todo pueda estar concluido antes del próximo verano y ha destacado la labor realizada por el equipo de restauradores, un conjunto de 20 personas de las que ha incidido en su gran «implicación» con la conservación del monumento. Garzón también ha agradecido la financiación recibida del 2% cultural por parte del Gobierno así como por la aportada directamente por el Arzobispado, que van a permitir a Granada recuperar una de sus joyas patrimoniales.

Junto al arquitecto también ha hablado Pedro Fernández, quien ha reivindicado la colaboración con el Arzobispado para poner en valor la torre de la Catedral. A su juicio, la inversión realizada por la administración, que ronda los 2,4 millones, y por la Curia va a permitir «revitalizar un patrimonio que va más allá de lo eclesiástico y que, desde el punto de vista arquitectónico, se trata de un espacio privilegiado y singular».

El delegado ha dicho que espera que los granadinos puedan disfrutar pronto de una restauración que va a contribuir a la conservación de la «riqueza patrimonial» de Granada y ha avanzado el interés que despertará el itinerario turístico interior que se pondrá en marcha para conocer la torre.