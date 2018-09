¿Cómo resolver el contrato de alquiler por anticipado?

Hoy con Tecnocasa hablamos sobre la resolución de un contrato de alquiler por anticipado y explicamos en qué condiciones puede llevarse a cabo: con cuánto tiempo de antelación hay que comunicarlo y si hay que pagar algún tipo de indemnización al arrendador R. I. GRANADA Martes, 18 septiembre 2018, 01:47

En enero del año pasado firmé un contrato de alquiler de vivienda por tres años. Dentro de dos meses me tendré que cambiar de ciudad por motivos laborales y le he comunicado al arrendador que quiero resolver el contrato de alquiler de forma anticipada. Él me ha dicho que tengo que pagar todas las rentas hasta la fecha que acordamos en un principio. ¿Es cierto lo que dice? ¿Estoy obligado a pagarlo todo?

Según la Ley*, el arrendatario «podrá desistir del contrato de arrendamiento una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días».

La Ley también dicen que las partes pueden pactar en el contrato que, en caso de desistimiento, el arrendatario deba indemnizar al arrendador «con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización».

Puesto que han pasado más de seis meses desde que firmaste el contrato, cabe la posibilidad de desistir por tu parte. Si no existe ningún pacto expreso en el contrato de que tienes que indemnizar al arrendador si han transcurrido seis meses y se lo comunicas con 30 días de antelación, no tendrás que indemnizarle.

*Así se recoge en la nueva redacción que se ha dado por la Ley 4/2013, de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas al artículo 11 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

