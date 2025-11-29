Residencial Bora: la nueva forma de vivir el alquiler de obra nueva en Granada

Encontrar una vivienda en alquiler a estrenar, con todas las comodidades y en una de las zonas con mayor proyección de Granada, no suele ser ... sencillo. Por eso, la llegada de Residencial Bora, en el Barrio de los Periodistas, está despertando tanto interés entre quienes buscan un hogar moderno, eficiente y perfectamente conectado.

A pocos minutos de la estación de autobuses y junto al tranvía, este residencial de obra nueva ofrece todas las ventajas de vivir en una zona consolidada, en expansión y con servicios que facilitan el día a día sin depender del coche. Además, en una ciudad donde buena parte del parque de alquiler se ha quedado atrás en calidades y prestaciones, Bora destaca como una propuesta actual, con viviendas completamente nuevas, luminosas, funcionales y pensadas para adaptarse al ritmo de vida de hoy.

Un proyecto diseñado para ti

Residencial Bora está formado por 171 viviendas distribuidas en dos edificios de siete plantas. La oferta incluye pisos de uno a tres dormitorios, lo que permite adaptarse a un amplio abanico de perfiles: desde trabajadores que buscan un espacio cómodo y bien comunicado, hasta parejas que necesitan ambientes luminosos para teletrabajar, familias que requieren más metros o personas jubiladas que valoran la tranquilidad y tener todos los servicios cerca.

Y aunque los inquilinos son diversos, todos coinciden en lo mismo: aquí encuentran comodidad, calidad y un estilo de vida que encaja con lo que buscan.

No es casualidad que el complejo esté ya ocupado al 60%. Una de las características más valoradas es que todas las viviendas cuentan con terraza, un espacio que para muchas personas se ha convertido en esencial en su día a día.

Otro punto fuerte es que el residencial es pet-friendly, lo que permite a quienes tienen mascotas disfrutar de una vivienda de obra nueva sin renunciar a vivir con ellas. En Residencial Bora, este aspecto no es un inconveniente, sino una ventaja más para sentirse realmente en casa.

Zonas comunes que elevan la experiencia

Más allá de las viviendas, entregadas sin amueblar y con cocinas totalmente equipadas, la vida en Bora se completa con unas zonas comunes pensadas para mejorar el día a día de sus residentes.

Quienes teletrabajan cuentan con un espacio de coworking cómodo y práctico para concentrarse sin salir del edificio. Para mantenerse en forma, el residencial dispone de un gimnasio completo. Y para los momentos de desconexión, nada como disfrutar de la piscina o de la pista de pádel sin necesidad de desplazarse. Además, todas las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero, un valor añadido que aporta comodidad desde el primer día.

En conjunto, estas instalaciones convierten a Residencial Bora en un referente de residencial moderno, donde el precio se justifica al sumar comodidad, servicios de calidad, vivienda a estrenar y espacios diseñados para mejorar tu calidad de vida.

Una apuesta de Vivia HOMES, que sigue la tendencia del 'Build to Rent'

Detrás de este residencial se encuentra Vivia Homes, una gestora especializada en alquiler residencial que apuesta decididamente por el modelo Build to Rent: viviendas de obra nueva diseñadas desde el inicio para ofrecer una experiencia de alquiler moderna y de calidad.

Esta visión permite ofrecer una alternativa más sostenible y eficiente al alquiler tradicional, con procesos ágiles que facilitan que el inquilino pueda instalarse en cuestión de días y disfrutar desde el primer momento de una vivienda completamente nueva.

Para más información, Vivia Homes pone a disposición de los interesados más información a través de la página web de la promoción y de su publicación en Idealista, así como la opción de agendar una visitar el piso piloto.