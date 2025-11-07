Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»

«Una auténtica vergüenza». Así comienza la reseña que se ha vuelto viral desde hace unos días a un popular restaurante de Granada. Según relata ... el autor de la misma, habían echado a sus amigos del establecimiento por «tardar 20 minutos en pedir la comida» pese a que estaban tomándose ya una consumición. «Un poco absurda la actuación, dado que, aunque pidiésemos más tarde, íbamos a pedir igualmente. Prometemos no volver».

Una reseña que otorgaba tan solo una estrella sobre cinco al popular restaurante Pizzametro. Sin embargo, lo que ha hecho que se vuelva viral no ha sido el contenido de la reseña, sino la respuesta del propietario del restaurante. «Una auténtica vergüenza es reservar una mesa de 6 personas a las 9 un sábado y a las 9:28 solo habían llegado 3 personas y querían seguir esperando. Nosotros disponemos de 3 mesas en el interior y tener una mesa bloqueada un sábado es inaceptable considerando que a final de mes hay que pagar todos los gastos. Nosotros prometemos no atenderte en el caso de que te presentes en el restaurante», respondía Alessandro Imperiali, propietario del negocio.

Esto es algo que sucedió hace algo más de un año, pero recientemente el influencer Soy Camarero compartió el caso en sus perfiles de redes sociales y, pese a que ya ha pasado bastante tiempo del incidente, se ha viralizado hasta el punto de alcanzar cerca de 50.000 visualizaciones y acumular decenas de mensajes aplaudiendo la respuesta y actuación del hostelero.

«Pasó lo que tristemente pasa tanto en hostelería: se reserva la mesa a una hora pero se llega tarde» Alessandro Imperiali Propietario de Pizzametro

«Pasó lo que tristemente pasa tanto en hostelería: se reserva la mesa a una hora pero se llega tarde. Es algo que no entiendo porque si vas al cine o a una cita con la Seguridad Social sabes que no puedes llegar tarde. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar?», comenta el hostelero a IDEAL.

Sobre este caso en concreto, recuerda que tras media hora sin que todos los comensales llegaran a la mesa decidió pedirles a los clientes que dejaran de ocuparla: «Habían pedido tres bebidas, así que me acerqué y les dije que les invitaba a la bebida pero que tenían que irse». Y es que, según cuenta, no puede permitirse tener una de las tres mesas con las que cuenta el negocio ocupada un sábado por la noche de este modo.

«Yo tengo 10 empleados que a final de mes tienen que cobrar, así que no puedo estar así un sábado por la noche. Me parece de sentido común porque es algo inaceptable», detalla. De hecho, añade que es importante que se termine con la idea de que el cliente siempre tiene la razón porque «eso no es siempre así». «Lo importante es respetar al prójimo, así que si tienes una reserva a las 21:00 horas pues llegas a las 21:00 horas». Es más, tiene claro que «porque el cliente pague no puede hacer siempre lo que quiera».